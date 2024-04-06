Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
В Эквадоре задержан укрывшийся в посольстве Мексики экс-вице-президент
Эквадорские власти задержали бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который, получив дипломатическое убежище, с октября 2022 года находился в посольстве Мексики в Кито.
Власти Эквадора назвали задержание Гласа защитой национального суверенитета, заявив, что он злоупотребил иммунитетом и привилегиями, предоставленными ему посольством, передает РИА «Новости».
Как отметил эквадорский политик Даниэль Нобоа, Глас «злоупотребил иммунитетом и привилегиями, предоставленными ему дипмиссией».
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора после того, как полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики и арестовала бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.