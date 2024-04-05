Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Чибис поделился новой фотографией из больницы
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, находящийся в больнице после нападения, опубликовал в своих соцсетях новое фото из стен медучреждения.
На фото, появившемся в Telegram-канале главы Мурманской области, он запечатлен в больничной палате с дочерью и женой.
«Самое главное и дорогое – семья. Сейчас это ценю как никогда», – написал Чибис. Он также выразил благодарность всем, кто поддержал его.
После встречи Чибиса с жителями города Апатиты местный житель ранил чиновника ножом в живот. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, затем его перевели в областную больницу в Мурманске.