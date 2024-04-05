Чибис поделился новой фотографией из больницы

Tекст: Валерия Городецкая

На фото, появившемся в Telegram-канале главы Мурманской области, он запечатлен в больничной палате с дочерью и женой.

«Самое главное и дорогое – семья. Сейчас это ценю как никогда», – написал Чибис. Он также выразил благодарность всем, кто поддержал его.

После встречи Чибиса с жителями города Апатиты местный житель ранил чиновника ножом в живот. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. После нападения губернатора доставили в больницу в Кировске, затем его перевели в областную больницу в Мурманске.