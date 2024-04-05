Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Дроны ВС России поразили перевалочную базу ВСУ
Рогов: Дроны ВС России поразили перевалочную базу украинских военных
Российские беспилотники ударили по скоплениям живой силы в подконтрольном украинскому режиму городе Вольнянске в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины используют Вольнянск как перевалочную базу для живой силы, дроны нанесли удары по расположениям украинских военных, скоплениям живой силы, сказал Рогов ТАСС.
До этого в пятницу Рогов сообщал, что российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье. На предприятии ремонтируют боевую технику ВСУ.