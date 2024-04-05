Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
В Петербурге осужденного пожизненно арестовали за убийство ребенка
Суд в Петербурге арестовал ранее осужденного пожизненно серийного убийцу
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения в отношении уже осужденного пожизненно Дмитрия Вороненко. Его обвинили в убийстве девочки 18 лет назад и арестовали, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Суд постановил до 4 июня отправить под арест Вороненко, который уже отбывает пожизненное заключение за серию убийств и изнасилований и был этапирован в Петербург для следственных действий в связи с обвинениями в еще одном убийстве, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что в сентябре 2006 года Вороненко на территории у канала рядом с дорогой в сторону Угольной гавани увидел девочку 1994 года рождения, напал на нее сзади и задушил ремнем.