В Петербурге осужденного пожизненно арестовали за убийство ребенка

Суд в Петербурге арестовал ранее осужденного пожизненно серийного убийцу

Tекст: Вера Басилая

Суд постановил до 4 июня отправить под арест Вороненко, который уже отбывает пожизненное заключение за серию убийств и изнасилований и был этапирован в Петербург для следственных действий в связи с обвинениями в еще одном убийстве, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что в сентябре 2006 года Вороненко на территории у канала рядом с дорогой в сторону Угольной гавани увидел девочку 1994 года рождения, напал на нее сзади и задушил ремнем.