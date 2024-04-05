Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
В Зимбабве сообщили о переходе на новую валюту «Зиг»
Резервный банк Зимбабве (ЦБ) 4 апреля объявил о введении новой национальной валюты – зимбабвийского золота (ZiG), сообщил управляющий ЦБ Джон Мушаявану на пресс-конференции в Хараре.
ZiG будет выпускаться в виде купюр и монет, и в него будут переведены все резервы зимбабвийского доллара. Новая валюта будет обеспечена запасами иностранной валюты и драгоценных металлов. Курс ZiG к доллару США установлен на уровне 13,5 к 1, передает ТАСС.
Мушаявану подчеркнул, что новая валюта будет более устойчивой к внешним шокам и позволит повысить доверие к банковской системе.
Ранее ЦБ России решил расширить сеть банкоматов для карт «Мир» за рубежом.