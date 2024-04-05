Мария Захарова заявила, что Россия не будет церемониться со спонсорами киевского режима

«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, – это точно», – написала Захарова в своем Telegram-канале.



При этом она раскритиковала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в ходе телефонных переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню министр обороны России Сергей Шойгу «говорил «вычурно и угрожающе»

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу, – перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», – написала Захарова.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с Шойгу Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл», перекладывая ответственность на ИГИЛ* (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации).

В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы, поскольку Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов.