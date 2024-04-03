Министр обороны Франции заверил Шойгу в непричастности Киева к атаке на «Крокус»

В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

Tекст: Анастасия Куликова

«Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

«На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.