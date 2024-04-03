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    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    13 комментариев
    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня

    Министр обороны Франции заверил Шойгу в непричастности Киева к атаке на «Крокус»

    Глава Вооруженных сил Франции попытался убедить Шойгу в непричастности Киева к атаке на «Крокус Сити Холл»

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил солидарность близким погибших, передает.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 11:41 • Новости дня
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.

    Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.

    Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.

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    3 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей

    Львова-Белова: Число погибших детей при трагедии в «Крокусе» увеличилось до шести

    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате трагедии в «Крокусе» погибли шестеро детей, пятеро пострадавших остаются в больнице, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Львова-Белова уточнила, что из пятерых, которые остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о пяти погибших детях.

    Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали 695 человек.

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    3 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по французским солдатам в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят ВС России в зоне СВО, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что российские военные могут атаковать французские войска в случае их отправки на Украину, передает Ura.ru.

    Отмечается, что Макрон заверил западных представителей в том, что поддержка военного альянса ему не понадобится.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

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    3 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных

    Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем

    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Ханифа Нарзуллаева выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

    «Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

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    3 апреля 2024, 22:01 • Новости дня
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская разведка заранее не знала, что террористы планировали напасть именно на «Крокус Сити Холл», заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированные источники.

    Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

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    3 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее

    Авиаэксперт Гусаров: Увеличение прямых рейсов и развитие авиахабов позволило сократить число транзитных перелетов через Москву

    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия активно модернизирует аэропорты по всей стране и развивает авиастроение. Это позволит пассажирам летать быстрее и дешевле, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В среду Мишустин в рамках отчета перед Госдумой о результатах деятельности правительства рассказал о развитии авиационной отрасли страны.

    «Мишустин в своем отчете затронул очень важную проблему развития прямых региональных перелетов. Раньше даже рейсы в соседние регионы могли осуществляться через Москву. Это существенно увеличивало время нахождения в пути, а также затраты на перелет. Кроме того, это загружало столичные аэропорты», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    По его словам, сейчас долю транзитных перелетов через Москву удалось сократить: «Теперь около 53% всех авиарейсов идут без пересадки в столице. Достигнуто это было не только за счет развития прямых маршрутов, но и благодаря созданию новых транспортных хабов. Таковыми стали, например, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток».

    Гусаров отметил, что в своем выступлении Мишустин рассказал о планах реконструкции аэропортов страны. «Эта программа действует достаточно долго, что позволило обновить значительную часть крупных и средних воздушных гаваней. Подобное стало возможным за счет тесного взаимодействия федерального руководства, региональных властей, а также бизнеса», – отметил он.

    «Кроме того, руководство страны стремится развивать региональную авиацию – расширяется выпуск самолетов для таких перевозок. В целом авиастроение в России в последнее время ускорило рост, в основном за счет уже существующих моделей. Тем не менее следует ожидать, что в обозримой перспективе пустят в серию и новые разработки», – подчеркнул Гусаров.

    Эксперт особо отметил планируемое увеличение выпуска гражданских вертолетов. «Это достаточно гибкая отрасль, которая позволяет адаптировать производство под нужды государства и частных компаний. Речь идет о создании в будущем году на 30% машин больше. Это значит, что промышленность способна удовлетворить потребности рынка», – резюмировал собеседник.

    В Госдуме в среду, 3 апреля, прошел ежегодный отчет правительства РФ. Его представил председатель правительства Михаил Мишустин. Во время отчета премьер-министр подчеркнул, что «России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой». «В прошлом году реконструированы взлетно-посадочные полосы на аэродромах девяти городов», – отметил он. Также, по его словам, правительство направит 250 млрд рублей на обновление еще не менее 75 аэропортов страны.

    Председатель правительства заявил, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. Поэтому доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году возросла и составила около 53%. Кроме того, он заявил, что объем промышленного производства в сфере авиастроения увеличился практически на пятую часть.

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    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

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