Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Лекорню в интервью газете La Tribune, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск, передает «Интерфакс». Он добавил, что сотни старых, но еще действующих машин, которые будут поставляться в 2024 и 2025 годах помогут Украине. Министр добавил, что VAB, находящиеся на службе более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами нового поколения Griffon.

Лекорню заявил также, что Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA.

Ранее во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину.