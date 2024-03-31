Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.
Как сообщил Лекорню в интервью газете La Tribune, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск, передает «Интерфакс». Он добавил, что сотни старых, но еще действующих машин, которые будут поставляться в 2024 и 2025 годах помогут Украине. Министр добавил, что VAB, находящиеся на службе более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами нового поколения Griffon.
Лекорню заявил также, что Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA.
Ранее во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину.