Во Франции появились сообщения о якобы наборе военных для отправки на Украину

Минобороны Франции назвало фейковым сайт, предлагающий контракты для отправки на Украину

Tекст: Вера Басилая

В французском оборонном ведомстве заявили, что в соцсетях появились скриншоты с некоего сайте sengager-ukraine.fr, который поход на правительственные интернет-ресурсы. На фальшивом сайте добровольцам предлагают контракты для службы во французской армии, чтобы отправиться на Украину, передает ТАСС.

В Минобороны Франции подчеркнули, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции. Кроме того, уже приняты меры и отправлено обращение в соответствующие структуры, которые отвечают за борьбу с насилием в интернете и манипулированием информацией, добавив, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции.

Между тем, в МО Франции не ответили, с чем связана размещение вакансий на бирже труда France Travail, где командование сухопутных сил разыскивает соискателей на службу в пехоте или на бронированной технике.

Также в министерстве не уточнили, известно ли в ведомстве, что украинское посольство Париже официально на своем сайте разместило объявление о наборе в ряды так называемого Интернационального легиона для участия боевых действий на Украине.

Депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» София Шикру заявила, что власти Франции таким образом хотят «отправить безработных на фронт».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал французского лидера Эммануэля Макрона наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

