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    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    13 комментариев
    4 апреля 2024, 00:43 • Новости дня

    Конгрессмен США: помощь Украине приближает мировую войну

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

    «Ведение прокси-войны с Россией на Украине, которая не является членом НАТО, не в интересах национальной безопасности Америки. Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – сказала она в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также раскритиковала планы администрации США выделить Украине 60 млрд долларов.

    «Мы теряем нашу страну из-за незаконного вторжения, которое происходит каждый день на нашей южной границе. Мы не хотим, чтобы 60 млрд направили Украине», – заявила она.

    Напомним, что ранее американская администрация направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных 106 млрд долларов, из которых 60 млрд должны быть направлены на помощь Украине.

    Ряд республиканцев в Конгрессе США высказались против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

    13 февраля Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

    Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что она активно ищет и изучает все возможные варианты, касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева.

    1 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине

    В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие

    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский конгрессмен Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.

    Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.

    США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.

    Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

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    2 апреля 2024, 00:31 • Новости дня
    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

    Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, альянс является многолетним источником опасности, кризисов и конфликтов, стремится расчленить Россию и удалить ее с политической карты, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

    Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

    По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

    Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

    При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

    Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

    «Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

    Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

    Сенатор Долгов: Предложивший нанести ядерные удары по Газе и Украине конгрессмен США выжил из ума

    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Теперь американским избирателям стоит внимательно изучить слова их конгрессменов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине.

    «Американский конгрессмен, который предложил нанести ядерный удар по сектору Газа и Украине, видимо, выжил из ума. И очень прискорбно, что такие люди занимают официальные посты в США. Да, это внутреннее дело самих Штатов. Однако мне кажется, что политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину. Нахождение таких людей у власти опасно для всего мира», – отметил парламентарий.

    «В последнее время Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Пусть граждане США послушают своего конгрессмена. В отличие от американских представителей наши официальные лица не призывали к использованию подобного вооружения», – резюмировал Долгов.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом. Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее», – цитирует его The Washington Post.

    «То же самое и на Украине», – добавил Уолберг. «Вместо того, чтобы 80% территории Украины использовались в гуманитарных целях, от 80% до 100% ее территории должно использоваться для уничтожения России», – подчеркнул он.

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

    «Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

    В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА «Новости», Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    2 апреля 2024, 01:23 • Новости дня
    Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины

    Патрушев заявил о желании НАТО сохранить «хотя бы часть» Украины как антироссийскую территорию

    Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и НАТО хотят сохранить Украину «или хотя бы ее часть» как подконтрольную антироссийскую территорию для обслуживания интересов альянса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» отметил, что в связи с этим необходимость «демилитаризации Украины остается актуальной». Он назвал НАТО «де-факто стороной украинского конфликта» на Украине.

    Патрушев рассказал, что НАТО стало регулярно проводить учения на Украине с 1995 года, в 2004 году Верховная рада разрешила силам НАТО свободный доступ на Украину, после госпереворота 2014 года началась «усиленная милитаризация». Как заявил Патрушев, есть «неопровержимые доказательства», свидетельствующие о том, что Киев «с подачи США и НАТО» собирался очень «жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами» с русскоязычным населением.

    Напомним, Патрушев заявил, что ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» являются многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня
    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    1 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму

    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму

    Tекст: Ольга Никитина

    США обеляют киевский режим, предоставляют ему помощь, тем самым рискуя быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В заявлении СВР говорится также, что администрация президента США Джо Байдена стремится исказить масштабную картину теракта в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

    В Службе внешней разведки отметили, что при подготовке терактов в России Киев пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой.

    Помимо этого, по данным СВР, Вашингтон поручил российской несистемной оппозиции, которая проживает за рубежом, раздувать тему «необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реакцию США на теракт в «Крокусе».

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    1 апреля 2024, 04:31 • Новости дня
    В США неизвестный расстрелял посетителей ресторана, один человек погиб

    В США в результате стрельбы в ресторане один человек погиб, несколько получили ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском города Нэшвилл в ресторане произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще несколько получили ранения.

    «Следователи работают над выяснением мотива, который побудил стрелявшего открыть огонь во время воскресного бранча», – приводит ТАСС собщение полиции города.

    Отмечается, что ранения поучили как минимум пять человек, подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, ведутся его поиски.

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    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    Рядом с Зеленским больше не будет человека, игравшего в украинской политике уникальную роль – первого помощника президента Сергея Шефира. Какое отношение Шефир имел к возникновению самого феномена Зеленского как политика и актера, с чем связана его отставка и почему перед нами отчетливый признак агонии руководства киевского режима? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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