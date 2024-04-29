Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод

Tекст: Ольга Иванова

«НПО «ЯМЗ» является одним из крупнейших в СНГ производителем горнопроходческой техники для угольных шахт, подземных разработок рудников (ураносодержащих, калийных, алмазоносных и других), оборудования для строительства тоннелей для ж/д транспорта, метро и автодорог.

Мантуров совместно с Пушилиным осмотрели цеха, где проводится сборка и сварка металлоконструкций, механическая обработка деталей, сборка узлов и готовых изделий и их испытания. В литейном цехе завода производится стальное, чугунное и цветное литье, в его состав входят также кузнечный и термический участки. Завод оснащен российским оборудованием на 95%.

Что касается финансовой поддержки, то по линии созданного в ДНР регионального фонда развития промышленности предприятие в конце прошлого года получило льготный заем на сумму 7,6 млн рублей. Средства направлены на приобретение обрабатывающего центра. А в текущем году завод получил еще 38 млн рублей на приобретение сырья и материалов для производства проходческих машин и стабильной загрузки производственных мощностей.

На встрече Мантуров обсудил с главой ДНР совместную работу по восстановлению промышленных предприятий региона.

«Только за последний год кардинально изменилась ситуация в части постановки на налоговый учет и интеграции в общую налоговую систему отчетности предприятий промышленности ДНР. Если за предыдущий год их было 20%, то на сегодняшний день это уже 60%. Если такими темпами будем двигаться, то по следующему году уже должны полностью завершить процесс инвентаризации и выйти на сбалансированность регионального бюджета. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность ДНР и будет способствовать ускоренному восстановлению и развитию региональной экономики, в том числе промышленно-производственного комплекса», – сказал Мантуров.

Пушилин отметил работу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в части обеспечения учреждений образования региона пищеблоками.

Также были затронуты вопросы обеспечения Донецкой Народной Республики транспортом в рамках министерской программы: машинами скорой помощи, школьными автобусами, автомобилями для развозной торговли.