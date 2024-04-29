29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
В очередной раз в ОБСЕ и Совете Европы не заметят унижения человеческого достоинства после того, как автобус Санкт-Петербург – Тирасполь с гражданами Молдавии был задержан на двое суток на литовской границе, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она подчеркнула, что опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы «не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют».
Захарова считает, что права человека для ОБСЕ и СЕ являются абстрактной вещью и применяются только для жителей ЕС.
Напомним, сотрудники литовской таможни почти двое суток удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь. Таможенники несколько раз тщательно проверили багаж пассажиров, а часть из них была отправлена на проверку с помощью детектора лжи. Также у некоторых пассажиров выясняли их позицию относительно принадлежности Крыма и украинского конфликта.