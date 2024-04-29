Средствами ПВО были сбиты 22 украинских беспилотника, снаряд РСЗО «Ураган» и амерканская управляемая авиабомба JDAM, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии около Григоровки Донецкой народной республики (ДНР), Синьковки Харьковской области и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

Отразили три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 40 военнослужащих и две бронемашины, сообщил Конашенков.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Красногоровкой и Константиновкой ДНР.

Потери противника составили до 395 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, американская 155-мм гаубица М198, 122-мм орудие Д-30, а также станция РЭБ «Буковель-AD», отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады теробороны поблизости от Старомайорского, Водяного ДНР и заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ под Урожайным ДНР. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три пикапа, американская 155-мм гаубица М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Подразделениями группировки «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии под Степногорском и Преображенкой Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», подытожили в оборонном ведомстве.