Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
В КЧР пообещали оказать помощь семьям погибших при нападении на пост ДПС
Глава КЧР Темрезов заявил об оказании помощи семьям погибших и пострадавших при нападении на пост ДПС
Семьям погибших и пострадавших при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Темрезов в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам погибших. Он отметил, что они погибли, с честью выполняя свой профессиональный долг, защищая мирных жителей от опасных преступников, которые были ликвидированы, передает ТАСС.
Кроме того, в Минздраве республики подчеркнули, что сотрудники полиции и Росгвардии, получившие ранения при нападении, находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Ранее в понедельник в МВД сообщили, что два сотрудника полиции погибли, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших.
Напомним, 22 апреля в результате нападения на патруль МВД погибли два полицейских, третий получил ранения.