На «Разговорах о важном» обсудили экологические проблемы

В ходе урока обсудили экологичное потребление, термин подразумевает разумное и ответственное отношение к природным ресурсам планеты и осознание их конечности. Также там обсудили навыки экологичного поведения, это вклад в сохранение природного богатства России.

Школьники и студенты на уроках обсуждают с классными руководителями экологическую проблематику, повышение уровня экологической культуры и формирование представлений об осознанном потреблении природных ресурсов.

Портал «Экология России» – это официальный информационный партнер Комиссии Госсовета России по направлению «Экология и природные ресурсы».

Стрелкова в своем выступлении рассказала, что необходимо делать человеку, чтобы улучшить окружающую среду, как выработать полезные экологические привычки и как каждый человек может сделать свое потребление более экологичным.

«Давайте начнем следить более тщательно за тем, как мы живем, и за тем, что мы делаем», – призвала она.

В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что природа России уникальная и неповторима, и обязанность каждого из нас беречь и охранять ее.