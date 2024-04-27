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На «Разговорах о важном» обсудили экологические проблемы
На традиционном уроке «Разговоры о важном», который прошел в субботу, 27 апреля, поговорили об экологических проблемах, на уроке выступил главред портала «Экология России» Ольга Стрелкова.
В ходе урока обсудили экологичное потребление, термин подразумевает разумное и ответственное отношение к природным ресурсам планеты и осознание их конечности. Также там обсудили навыки экологичного поведения, это вклад в сохранение природного богатства России.
Школьники и студенты на уроках обсуждают с классными руководителями экологическую проблематику, повышение уровня экологической культуры и формирование представлений об осознанном потреблении природных ресурсов.
Портал «Экология России» – это официальный информационный партнер Комиссии Госсовета России по направлению «Экология и природные ресурсы».
Стрелкова в своем выступлении рассказала, что необходимо делать человеку, чтобы улучшить окружающую среду, как выработать полезные экологические привычки и как каждый человек может сделать свое потребление более экологичным.
«Давайте начнем следить более тщательно за тем, как мы живем, и за тем, что мы делаем», – призвала она.
В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что природа России уникальная и неповторима, и обязанность каждого из нас беречь и охранять ее.