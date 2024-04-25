Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).6 комментариев
Назван вероятный срок подозреваемому в даче взятки Иванову бизнесмену Фомину
Бизнесмен Александр Фомин может быть осужден по делу о взятке бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову на тот же срок, что грозит бывшему чиновнику, сообщают информационные агентства.
Фомину предъявлено обвинение по статье «Дача взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Предприниматель является соучредителем компании «Олимпситистрой», согласно версии следствия, он оказывал Иванову и другому фигуранту Сергею Бородину услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».
Компания «Олимпситистрой», по данным агентства, в 2023 году учетверила чистую прибыль, выручка выросла с 19,197 млрд рублей в 2022 году до 65,389 млрд рублей в 2023 году. Чистая прибыль выросла с 2,84 млрд рублей до 10,878 млрд рублей.
Эта компания работает свыше 18 лет, ее основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. В системе «БИР-Аналитик» указаны данные о 30 госконтрактах на сумму 9,8 млрд рублей.
Уставный капитал «Олимпситистроя» составляет 500 тыс. рублей, Фомин владеет долей в 50%. Еще 50% владеет совладелец и соучредитель Дмитрий Хавронин, не фигурирующий в уголовном деле.
Ранее сообщалось, что «Олимпситистрой» участвовал в строительстве медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 в 2020 году. Мосгорсуд арестовал Фомина.