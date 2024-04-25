Назван вероятный срок подозреваемому в даче взятки Иванову бизнесмену Фомину

Tекст: Алексей Дегтярев

Фомину предъявлено обвинение по статье «Дача взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Предприниматель является соучредителем компании «Олимпситистрой», согласно версии следствия, он оказывал Иванову и другому фигуранту Сергею Бородину услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Компания «Олимпситистрой», по данным агентства, в 2023 году учетверила чистую прибыль, выручка выросла с 19,197 млрд рублей в 2022 году до 65,389 млрд рублей в 2023 году. Чистая прибыль выросла с 2,84 млрд рублей до 10,878 млрд рублей.

Эта компания работает свыше 18 лет, ее основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. В системе «БИР-Аналитик» указаны данные о 30 госконтрактах на сумму 9,8 млрд рублей.

Уставный капитал «Олимпситистроя» составляет 500 тыс. рублей, Фомин владеет долей в 50%. Еще 50% владеет совладелец и соучредитель Дмитрий Хавронин, не фигурирующий в уголовном деле.

Ранее сообщалось, что «Олимпситистрой» участвовал в строительстве медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 в 2020 году. Мосгорсуд арестовал Фомина.