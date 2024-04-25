Эксперты объяснили сбои в работе сайта Мосэнергосбыт в ночное время

Tекст: Татьяна Косолапова

Пользователи Сети все чаще начали сообщать, что не могут в вечернее и ночное время зайти на сайт Мосэнергосбыта. По словам посетителей этой странички, либо появляется сообщение о проведении технических работ с 00:00 до 06:00, либо на сайт просто невозможно попасть – наблюдается вечная загрузка. Особенно просадки сайта видны во время передачи показаний приборов учета, которая осуществляется в период с 15 по 26 число каждого месяца.



«Конечно, забавно ощущать со стороны, что действительно в современном мире в ночное время какой-то сайт не работает. Особенно, сайт Мосэнергосбыта, как будто они свет выключили и ушли. Но по факту именно ночью в будние и выходные дни чаще ведутся профилактические работы», – говорит главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер.

Он объясняет, что поток пользователей после полуночи меньше, нежели в другой временной промежуток. Поэтому именно в это время на сайты, как правило, заливаются какие-то обновления, пополняются и объединяются базы, чтобы избежать конфликтов на сервере и т. д. Таких автоматических и полуавтоматических работ, для которых нужна как минимум перезагрузка сервера, а в некоторых случаях и вовсе дополнительное время, довольно много. Проводить их в дневное время невозможно в связи с большим потоком посетителей web-страницы.

Эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил, что все эти работы хоть и автоматизированы полностью либо наполовину, они требует контроля человека. «Наш интернет, в отличие от дорожников, которые любят ремонтировать по лету, когда начинаются поездки и возникают пробки, чинится тогда, когда нет пользователей либо их мало. Поэтому обычно именно на ночное время приходятся все переносы оборудования, обновление программного обеспечения, которое необходимо делать регулярно и так далее», – рассказывает специалист.

С другой стороны, рассуждает собеседник, передачей показаний счетчиков и оплатой люди начинают заниматься в вечернее и ночное время, когда все приходят домой с работы, получают счета, в результате чего система испытывает нагрузки. Если на это время еще и накладываются технические работы, то в результате наблюдается неприятности в виде замедленности сайта либо его полной неработоспособности. Обязать разработчиков выполнять эти работы глубокой ночью невозможно, не нарушив трудовое законодательство нашей страны.

«И потом, сейчас на все эти объекты критической инфраструктуры ставится оборудование по безопасности у провайдеров от DDoS-атак, жуликов разнообразных. Скорее всего, ремонт сайта и нагрузки, которые создают пользователи в ночное время, накладываются друг на друга», – заключил Клименко.

В январе сообщалось, что приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS. Уточняется, что при попытке входа всплывает сообщение «Неизвестная ошибка с сервера» или «По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства».