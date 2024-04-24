В деле замглавы Минобороны Иванова появился третий фигурант

В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова

Tекст: Ольга Никитина

«Бастрыкину и СКР дали карт-бланш. Что ж, мужики, защищайте интересы государства», – призвала журналист Анастасия Кашеварова в связи с арестом Иванова.

«Арест Тимура Иванова всех удивляет, потому что удивляет, почему он не был арестован намного раньше», – отмечает политолог Сергей Марков.



Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что миллион, о хищении которого говорят в рамках дела в отношении Иванова, – это даже не сумма предполагаемой взятки. Миллион, считает он, появился «исходя из статьи», поскольку дело в отношении него квалифицируется как «хищение в особо крупном размере», а согласно закону, «особо крупный размер» – это сумма свыше 1 млн рублей.

«То есть это может быть и пять миллионов, и 50. Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», – считает Коц.

Также военкор обратил внимание на биографию Сергея Бородина, товарища Иванова, еще одного фигуранта этого громкого дела. «Полковник с 2022 года являлся фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне», – сообщил Коц со ссылкой на публикации в газете «Коммерсант».

Согласно этим данным, Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, группа действовала с 2008 по 2019 год. В результате ее деятельности были похищены земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Кадастровая стоимость активов оценивается в 900 млн рублей.

Тогда Бородин полностью признал вину в совершении преступления, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал военкор, предположив, что Иванов попал в поле зрения спецслужб именно тогда.

«Специальная военная операция – путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», – пишет «Рыбарь».

«Хочется посмотреть, насколько же глубоко сейчас следователи будут копать. Потому что так-то не только военно-строительный комплекс можно вспомнить, но и ОАО «Славянка», и другие организации, так или иначе вовлеченные в эти все процессы. Можно, например, посмотреть департамент имущественных отношений, тоже относящийся к Иванову. Посмотреть, сколько там осталось военных лесов вдоль границы с Китаем и на других жизненно-важных участках. Потом можно посмотреть, как там аудит военных контрактов проводился, другие органы военного управления как привлекались. (…) Проблема куда глубже и шире, чем кажется на первый взгляд», – добавляет «Рыбарь».

Telegram-канал Fighterbomber пишет, что именно Иванов отвечал за «вечнострои военных недоаэродромов, без заборов, рулежек, укрытий с ценниками к концу строительства в икс пять». По мнению автора блога, «хлопнули его» только сегодня, поскольку в стране «появились условия привлечения к ответственности должностных лиц непосредственно виновных в ошибках (…), показухах и тотальном обмане, которые, в свою очередь, обошлись нам в десятки тысяч жизней». «В общем, лед тронулся, господа присяжные заседатели!» – говорится в публикации.

«Нашим людям нужна справедливость. Душа русская требует», – пишет Telegram-канал «Месть доброй воли» в связи с арестом Иванова. «Вот это вот все получается даже интереснее, чем новое отжатое у Украины село – освобождение наших земель входит в рутину. А вот замминистра в суде – новиночка. Улюкаев подзабылся», – отмечает автор блога.

Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Вины своей он не признал.

По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ.

Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.