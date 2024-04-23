Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.9 комментариев
Гуцул указала на угрозы Молдавии жителям Гагаузии за использование карт «Мир»
Молдавские власти пытаются запугать жителей Гагаузии за использование банковских карт платежной системы «Мир», заявила глава автономии Евгения Гуцул.
Исполняющий обязанности молдавского генпрокурора Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карт «Мир» и блокировать «при необходимости» источник их доходов, Гуцул расценила такие заявления, как угрозу, передает РИА «Новости».
Официальный Кишинев пугает бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться картами с российской платежной системой, добавила глава автономии.
Президент Молдавии Майя Санду готова пожертвовать благосостоянием граждан, заключила Гуцул.
Ранее Гуцул анонсировала скорое начало переводов доплат пенсионерам на карты российского Промсвязьбанка. До этого Гагаузия получила доступ к российской платежной системе.