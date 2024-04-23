То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
Исследование показало низкий уровень понимания украинского у первоклассников Киева
Исследование показало недостаточный уровень понимания украинского языка среди первоклассников Киева
В Киеве первоклассники не понимают в среднем 40% услышанного на уроках материала, так как они не в совершенстве владеют украинским языком, следует из результатов исследования специализированной украинской общественной организации, которые распространил ее основатель Андрей Ковалев.
Уточняется, что также 65% (две трети) от всех детей не понимают более 50% услышанного, 29% (почти треть) не понимают более 75% услышанного, передает ТАСС.
Ранее украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов. До этого в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.