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    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    23 апреля 2024, 14:19 • Новости дня

    Израиль сообщил о ликвидации командиров «Хезболла» в Ливане

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров ВС «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Ливана уничтожены два высокопоставленных радикала воздушных сил «Хезболла» Али Азкуль и Мухаммед Халиль Атия, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ сообщили, что Азкуль участвовал в планировании террористических атак против Израиля и был участником воздушного подразделения «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Кроме того, по данным израильской армии, прошлой ночью возле Арзуна ликвидировали высокопоставленного командира в воздушном подразделении батальона спецназа «Радван» в составе «Хезболла» Мухаммеда Халиль Атию.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

    22 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану

    NYT: Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников

    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль отказался от масштабной атаки по иранским объектам после давления со стороны США, Великобритании и Германии, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

    Изначально Израиль, по информации NYT, планировал нанести удары по ряду военных целей на территории Ирана, включая объекты вблизи Тегерана. Однако, по словам источников издания, президент США Джо Байден, а также главы МИД Великобритании и Германии настоятельно отговорили Тель-Авив от масштабной операции, побудив его ограничиться «более ограниченным» ответным ударом в прошлую пятницу, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что более масштабная атака Израиля могла бы привести к значительному обострению ситуации в регионе и спровоцировать крупный региональный конфликт.

    Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    22 апреля 2024, 13:16 • Новости дня
    В Израиле оценили планы США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»

    Израильский политолог Ципис: Байден перед выборами пытается заручиться поддержкой и евреев, и арабов

    В Израиле оценили планы США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала администрация Байдена добивается выделения пакета военной помощи Израилю, а затем объявляет о намерении ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ. Вашингтон в этом случае ведет «двойную игру». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США планируют расширить санкции против ЦАХАЛ.

    «Пока США вводят санкции только против подразделения «Нецах Иегуда», которое укомплектовано сионистами с радикальными взглядами. На протяжении нескольких лет батальон занимался охраной и обеспечением безопасности спорных территорий за «зеленой линией» на Западном берегу реки Иордан. Военнослужащие «Нецах Иегуда» проявляли агрессию и насилие по отношению к местным палестинцам. Это и стало основной причиной американских рестрикций», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его словам, информация о возможном расширении ограничений на другие подразделения ЦАХАЛ не соответствует действительности. «Эти сообщения раздуты администрацией Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер действительно допускал такое развитие событий», – указал собеседник.

    При этом Ципис не исключает, что к санкциям против батальона «Нецах Иегуда» могут присоединиться другие страны Запада. Он напомнил, что некоторые европейские производители комплектующих для систем вооружений уже прекратили экспорт своей продукции в Израиль. «Американский запрет в этом смысле может вызвать эффект домино», – считает спикер.

    Политолог также назвал «несуразицей» поведение администрации Джо Байдена. «Сначала там лоббируют выделение очередного пакета военной и материальной помощи Израилю и добиваются этой цели, а затем объявляют о намерении ввести рестрикции», – детализировал Ципис. По его мнению, такое противоречие связано с «двойной игрой», которую ведут американские политики.

    «Видимо, Байден в преддверии выборов пытается заручиться поддержкой как еврейской диаспоры, так и американских мусульман и арабов», – полагает собеседник. Такая политика Вашингтона не играет на руку Тель-Авиву. «Лес рубят – щепки летят. Причем все щепки летят на Израиль. Еврейскому государству от действий Штатов становится только хуже», – акцентировал Ципис.

    Ранее стало известно, что США планируют наложить санкции на батальон Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нецах Иегуда». Это будут первые ограничительные меры, которые Вашингтон введет против израильского подразделения, пишет портал Axios. Решение принято по рекомендации спецкомиссии Госдепа, которая расследовала действия батальона на Западном берегу реки Иордан – территории Палестины, занятой израильской армией. Разбирательство началось в конце 2022 года из-за информации о причастности «Нецах Иегуды» к случаям насилия в отношении мирных палестинцев.

    Одним из тех инцидентов была смерть 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 года. Мужчину задержали солдаты батальона на контрольно-пропускном пункте в деревне на Западном берегу. Он отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники, заткнули рот кляпом и оставили лежать на морозе. Тело Омара Асада нашли спустя несколько часов, он умер в результате остановки сердца. Двух офицеров ЦАХАЛ уволили, одному сделали выговор.

    Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии, действующих на Западном берегу реки Иордан, но они не будут подвергнуты санкциям «благодаря исправлению проблем», сообщил источник Axios. Впрочем, The Times of Israel указывает, что могут начаться проверки и тех, кто действует в секторе Газа. По информации собеседников издания, США планируют расширить ограничения против ЦАХАЛа.

    Власти Израиля оказались застигнуты врасплох решением Вашингтона. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал не вводить санкции, эти намерения он охарактеризовал как «верх абсурда и морального упадка». Министр обороны Йоав Галант на встрече руководства израильской армии велел указать США на «важность поддержки операций ЦАХАЛа», которые, по версии Израиля, идут без нарушений международного права. Галант хочет обсудить данную проблему с Белым домом в частном порядке.

    Отметим, батальон «Нецах Иегуда» сформирован в качестве специального подразделения для ультраортодоксальных солдат. Все его служащие – мужчины. С годами подразделение, дислоцированное на Западном Берегу, стало местом службы для многих молодых радикально настроенных поселенцев правого толка, которых не приняли ни в одно другое боевое подразделение ЦАХАЛ.

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    21 апреля 2024, 06:45 • Новости дня
    В секторе Газа обнаружено массовое захоронение палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинские экстренные службы обнаружили на территории медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе массовое захоронение с 50 телами погибших.

    Операции по поиску и извлечению тел погибших продолжатся в Хан-Юнисе, большая часть города сейчас лежит в руинах после нескольких месяцев израильских бомбардировок и тяжелых боев, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Тем временем, во время израильского рейда на лагерь беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан погибли не менее 14 человек.

    Также сообщается, что Израиль начал вывод войск из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.


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    20 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    @ BIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» для турецкого лидера его встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

    По словам Каца, «Братья-мусульмане» (исламистская организация, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) – это «изнасилования, убийства, осквернение трупов», передает РИА «Новости».

    Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и вопрос доставки в сектор гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли шесть человек.

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    20 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Палестина решила пересмотреть отношения с США из-за вето на принятие в ООН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Палестины пересмотрят отношения с США из-за вето на принятие ее в ООН, заявил президент Махмуд Аббас.

    По его словам, это будет сделано для гарантирования защиты интересов народа, дела и прав, передает РИА «Новости».

    Аббас назвал решение Вашингтона постыдным и безответственным. Вето он назвал агрессией против прав палестинского народа, его истории, земли и святынь.

    Ранее США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам.

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    20 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    В США начали рассмотрение проекта помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей США начала рассматривать перечень законопроектов о выделении дополнительной помощи Киеву, Израилю и Тайваню, а также обсудит ужесточение санкций против России и Ирана.

    Заседание началось в 9.00 по местному времени. Начали с санкций против России Ирана, также обсуждалась конфискация российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств, передает РИА «Новости».

    Также конгрессмены рассмотрят проект о финансировании Украины, который содержит около 130 дополнений. После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю. Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени.


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    22 апреля 2024, 00:21 • Новости дня
    «Хезболла» сбила беспилотник ВВС Израиля над Ливаном

    «Хезболла» сбила ракетой израильский беспилотник Hermes 450 над Ливаном

    «Хезболла» сбила беспилотник ВВС Израиля над Ливаном
    @ Elbit Systems/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Над районом Эль-Айшия в Ливане сбит израильский многоцелевой разведывательный беспилотник Hermes 450, сообщило ливанское движение «Хезболла».

    «Хезболла» сообщила, что сбила БПЛА ракетой класса «земля – воздух». После начала военной эскалации на ливано-израильской границе «Хезболла» в третий раз сбивает БПЛА Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    В воскресенье сообщалось, что авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

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    22 апреля 2024, 04:58 • Новости дня
    Израиль попытался добиться от США отказа от санкций против ЦАХАЛа

    Axios рассказал о попытках Израиля добиться от США отказа от санкций в отношении подразделения ЦАХАЛа

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти в частном и публичном порядке пытаются уговорить США отказаться от введения санкций против одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщают СМИ.

    Администрация США готовиться запретить всякое военное содействие батальону «Нецах Иегуда» в наказание за жестокости в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, передает РИА «Новости».

    Израиль боится, что «беспрецедентное решение» США усилит вероятность распространения санкций на другие подразделения. Власти Израиля оказались застигнуты врасплох решением США, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    При этом источник заявил, что МИД Израиля и посольство страны в Вашингтоне предупреждали ЦАХАЛ о возможности такого развития событий, но военные и политики игнорировали предупреждения.

    Министр обороны Йоав Галант на встрече руководства израильской армии велел указать Вашингтону на «важность поддержки операций ЦАХАЛа», которые, по версии Израиля, идут без нарушений международного права. Галант хочет обсудить данную проблему с Белым домом в частном порядке. Он уже провел беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и послом США в Израиле Джейкобом Лью.

    Министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц в телефонном разговоре с Блинкеном также призвал не вводить санкции.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    21 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал в ближайшие дни усилить военно-политическое давление на ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

    Также он добавил, что Израиль нанесет «болезненные удары», так как это единственный способ продвинуться в вопросе освобождения заложников из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху отметил, что ХАМАС отвергло все предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

    Ранее израильские ВВС нанесли удары по городам Дейр-эль-Балах и Рафах, расположенным в центральной и южной частях сектора Газа.

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    21 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Шольц в разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости не допустить эскалации

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Он добавил, что Шольц во время разговора озвучил решение глав государств и правительств стран ЕС о новых санкциях против Ирана, передает ТАСС.

    В пятницу СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Беспилотники заметили над Исфаханом, после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    21 апреля 2024, 09:58 • Новости дня
    ВС Израиля нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

    Как говорится в заявлении, авиация нанесла удары по объектам «Хезболла» в Ливане, в том числе по двум военным объектам в районе Хиама и наблюдательному пункту в районе Одайсе, передает ТАСС.

    Военные также сообщили, что «был выявлен террорист, действовавший внутри военного строения «Хезболла» в районе Тайр-Харфа». Ударом авиации строение было уничтожено.

    Ранее «Хезболла» обстреляла израильские военные базы.

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    21 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана

    Глава политбюро ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана, заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецкому агентству Anadolu.

    По его словам, премьер Биньямин Нетаньяху не хочет окончания войны в Газе, а хочет расширить ее, и чтобы при этом американцы участвовали в войне на любом фронте, особенно против Ирана, или были военным крылом Израиля, передает ТАСС.

    В пятницу СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Беспилотники заметили над Исфаханом, после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    21 апреля 2024, 08:29 • Новости дня
    ООН: Конвои не смогли доставить топливо в больницы Газы из-за препятствий Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гуманитарные конвои не смогли доставить топливо для генераторов в больницы в секторе Газа из-за препятствий со стороны Израиля, сообщило представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в Палестине.

    Как говорится в сообщении гуманитарные миссии в Газе столкнулись с задержкой в пять часов до того, как им было позволено продолжить движение со стороны властей Израиля, передает ТАСС. Там добавили, что из-за этого критически важные грузы, оборудование и топливо для резервных генераторов не были доставлены в больницы.

    Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило, что десятки тел были найдены на территории больницы «Аш-Шифа» в городе Газа после вывода оттуда израильских сил.

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    22 апреля 2024, 11:32 • Новости дня
    Глава разведки Израиля подал в отставку

    Глава разведки Израиля подал в отставку ввиду событий 7 октября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава управления военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива подал в отставку, сообщила пресс-служба армии.

    Отмечается, что отставка согласована с начальником штаба. Халива уходит с поста ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления, передает ТАСС.

    Глава Минобороны Израиля Йоав Галант одобрил это решение, Халива завершит свою работу после назначения приемника.

    Напомним, 7 октября прошлого года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию, Израиль после этого начал операцию в секторе Газа, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

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    22 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    Боррель: ЕС рассмотрит санкции против Ирана и призовет Израиль не атаковать Рафах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел и обороны ЕС на встрече в Люксембурге обсудят санкции против производителей ракет и беспилотников в Иране, об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он уточнил, что ядерная программа Ирана пока не на повестке дня. В ЕС собираются принять меры в отношении производства и экспорта ракет и дронов, передает ТАСС.

    Помимо санкций против Ирана, ЕС также намерен призвать Израиль не атаковать Рафах на юге сектора Газа, где находится миллион мирных жителей, в случае нападения все они будут перебиты, что станет огромной гуманитарной катастрофой.

    Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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