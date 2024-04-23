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Лолита после скандала с «голой вечеринкой» вернулась на ТВ ведущей шоу «ВИА Суперстар»
«Московский комсомолец»: Лолита после скандала с «голой вечеринкой» возвращается на ТВ ведущей шоу «ВИА Суперстар»
Через три недели певица Лолита Милявская вернется в шоу-бизнес в качестве ведущей программы на одном из федеральных каналов «ВИА Суперстар!», сообщают СМИ.
Членами жюри шоу стали Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева, а ведущими – Вадим Такменев и Лолита Милявская, передает «Московский комсомолец».
Известно, что каждый день в шоу будет новая тема, как визитная карточка участника коллектива. В частности, первый день – «Дискотека», затем «Мировой шлягер».
Отмечается, что «певица без комплексов», которую еще недавно вырезали их всех новогодних телеэфиров, определенно, вызывает самый большой интерес своим появлением в телепроекте.
Как отметил музыкальный критик Сергей Соседов, Лолита – очень сильный человек, и сломить ее не смогут «никакие плутовки». Также он призвал не глумиться над «бедами людей, тем более талантливых».
Солист культовой в 1990-х группы «Форум» Сергей Рогожин, в свою очередь, в шутку добавил, что «голой она на сцену больше не выходит».
Напомним, концерты певицы отменили после того, как Лолита стала участницей скандала, связанного с вечеринкой, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».
Ранее Лолита рассказала в своем Telegram-канале, что размер ее пенсии составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек. До этого сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.