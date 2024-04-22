Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.4 комментария
ПВО сбила украинский дрон на подлете к Белгороду
Гладков: Украинский БПЛА самолетного типа сбит на подлете к Белгороду
Система ПВО в Белгородской области сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу в Яковлевском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в Telegram-канале сообщил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла беременная женщина.