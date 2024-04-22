Боррель: ЕС рассмотрит санкции против Ирана и призовет Израиль не атаковать Рафах

Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану

Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой

Tекст: Илья Абрамов

«Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.

«Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.

«Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.

Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.

Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.

Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.

Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.

«Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.