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    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    8 комментариев
    22 апреля 2024, 10:59 • Новости дня

    Боррель: ЕС рассмотрит санкции против Ирана и призовет Израиль не атаковать Рафах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел и обороны ЕС на встрече в Люксембурге обсудят санкции против производителей ракет и беспилотников в Иране, об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он уточнил, что ядерная программа Ирана пока не на повестке дня. В ЕС собираются принять меры в отношении производства и экспорта ракет и дронов, передает ТАСС.

    Помимо санкций против Ирана, ЕС также намерен призвать Израиль не атаковать Рафах на юге сектора Газа, где находится миллион мирных жителей, в случае нападения все они будут перебиты, что станет огромной гуманитарной катастрофой.

    Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

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    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    19 апреля 2024, 12:14 • Новости дня
    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану

    Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой

    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ответная атака Израиля по территории Ирана была исключительно символической, так как не затронула ядерные объекты Исламской республики. После обмена ударами конфликт, вероятно, будет спущен на тормозах, так как эскалация приведет к большому ущербу для обеих сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана.

    «Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.

    «Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.

    «Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.

    Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.

    Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.

    Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.

    Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.

    «Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

    Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

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    19 апреля 2024, 16:46 • Новости дня
    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана

    Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между руководством России и Ирана были телефонные контакты, после которых российская сторона передала израильтянам, что Иран не хочет эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».

    В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

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    19 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
    Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России», является чистосердечным признанием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Он отметил, что недавнее заявление Борреля из серии чистосердечных признаний звучало так: «Мы воюем не за Украину, а воюем против России». Лавров подчеркнул, что подобных высказываний очень много, передает радио Sputnik.

    Лавров также добавил, что страны Запада, помимо страха утраты гегемона, дали понять, что США являются главными. «Все легли» под Вашингтон, подчеркнул он.

    При этом нагнетание темы необходимости нанести России поражение отражает агонию и истерику западных стран.

    Говоря о возможности переговоров по Украине, Лавров отметил, что Россия всегда предпочитала диалог «дракам и войнам».

    Ранее Боррель заявил, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    20 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов

    FT: США предложили Европе снизить налоги на доходы от российских активов

    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    @ Walter G. Allgower/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США предложили снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложений о финансировании Украины через займы под будущие доходы, что высвободит дополнительно еще 50 млрд долларов, пишет The Financial Times.

    Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доходы от активов могут отправить для помощи Украине уже в этом году, если снизить налоги на доходы от активов, передает Ura.ru со ссылкой на The Financial Times.

    Ранее главы государств и правительств стран ЕС сочли, что предложения ЕК по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо одобрить как можно скорее.

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала воровством посягательство Запада на российские активы, и предупредила о зеркальном ответе России.

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    20 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.

    В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

    Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

    Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».

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    21 апреля 2024, 06:45 • Новости дня
    В секторе Газа обнаружено массовое захоронение палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинские экстренные службы обнаружили на территории медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе массовое захоронение с 50 телами погибших.

    Операции по поиску и извлечению тел погибших продолжатся в Хан-Юнисе, большая часть города сейчас лежит в руинах после нескольких месяцев израильских бомбардировок и тяжелых боев, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Тем временем, во время израильского рейда на лагерь беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан погибли не менее 14 человек.

    Также сообщается, что Израиль начал вывод войск из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.


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    20 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    @ BIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» для турецкого лидера его встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

    По словам Каца, «Братья-мусульмане» (исламистская организация, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) – это «изнасилования, убийства, осквернение трупов», передает РИА «Новости».

    Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и вопрос доставки в сектор гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли шесть человек.

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    19 апреля 2024, 17:16 • Новости дня
    Маск: США нанесли удар по американским «деньгам» в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощь США Израилю использовали для удара по американским «деньгам» в Иране, считает бизнесмен Илон Маск, об этом он заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля могли нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где базируются истребители F-14 производства США, передает РИА «Новости».

    «Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков», – пояснил свою мысль Маск.

    Напомним, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

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    20 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    В США начали рассмотрение проекта помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей США начала рассматривать перечень законопроектов о выделении дополнительной помощи Киеву, Израилю и Тайваню, а также обсудит ужесточение санкций против России и Ирана.

    Заседание началось в 9.00 по местному времени. Начали с санкций против России Ирана, также обсуждалась конфискация российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств, передает РИА «Новости».

    Также конгрессмены рассмотрят проект о финансировании Украины, который содержит около 130 дополнений. После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю. Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени.


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    22 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    ЕС собрался запретить импорт СПГ из России
    ЕС собрался запретить импорт СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

    По его словам, принятие этого пакета станет одним из самых важных шагов против России, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее о том, что Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год, и анализировала, почему это произошло.

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    21 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI не смог сообщить, когда именно ВСУ получат новое вооружение.

    По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, что комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

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    21 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал в ближайшие дни усилить военно-политическое давление на ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

    Также он добавил, что Израиль нанесет «болезненные удары», так как это единственный способ продвинуться в вопросе освобождения заложников из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху отметил, что ХАМАС отвергло все предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

    Ранее израильские ВВС нанесли удары по городам Дейр-эль-Балах и Рафах, расположенным в центральной и южной частях сектора Газа.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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