То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.0 комментариев
Бельгия выделила 200 млн евро на закупку снарядов Киеву
Бельгия выделила 200 млн евро на закупку снарядов Киеву и намерена добиваться выделения еще «многих миллионов евро» на поставки оружия, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
По ее словам, Бельгия выделила 200 млн евро в рамках чешской инициативы и будет выступать за выделение многих миллионов евро, поскольку важно усилить военную систему Украины и помешать России продвигаться ближе к Европе, передает ТАСС.
Лябиб назвала также поставки оружия Украине «моральным долгом ЕС».
Ранее главы стран Евросоюза сочли необходимым оперативно одобрить предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины.