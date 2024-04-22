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    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

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    22 апреля 2024, 13:16 • Новости дня

    В Израиле оценили планы США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»

    Израильский политолог Ципис: Байден перед выборами пытается заручиться поддержкой и евреев, и арабов

    В Израиле оценили планы США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала администрация Байдена добивается выделения пакета военной помощи Израилю, а затем объявляет о намерении ввести санкции против подразделения ЦАХАЛ. Вашингтон в этом случае ведет «двойную игру». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США планируют расширить санкции против ЦАХАЛ.

    «Пока США вводят санкции только против подразделения «Нецах Иегуда», которое укомплектовано сионистами с радикальными взглядами. На протяжении нескольких лет батальон занимался охраной и обеспечением безопасности спорных территорий за «зеленой линией» на Западном берегу реки Иордан. Военнослужащие «Нецах Иегуда» проявляли агрессию и насилие по отношению к местным палестинцам. Это и стало основной причиной американских рестрикций», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его словам, информация о возможном расширении ограничений на другие подразделения ЦАХАЛ не соответствует действительности. «Эти сообщения раздуты администрацией Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер действительно допускал такое развитие событий», – указал собеседник.

    При этом Ципис не исключает, что к санкциям против батальона «Нецах Иегуда» могут присоединиться другие страны Запада. Он напомнил, что некоторые европейские производители комплектующих для систем вооружений уже прекратили экспорт своей продукции в Израиль. «Американский запрет в этом смысле может вызвать эффект домино», – считает спикер.

    Политолог также назвал «несуразицей» поведение администрации Джо Байдена. «Сначала там лоббируют выделение очередного пакета военной и материальной помощи Израилю и добиваются этой цели, а затем объявляют о намерении ввести рестрикции», – детализировал Ципис. По его мнению, такое противоречие связано с «двойной игрой», которую ведут американские политики.

    «Видимо, Байден в преддверии выборов пытается заручиться поддержкой как еврейской диаспоры, так и американских мусульман и арабов», – полагает собеседник. Такая политика Вашингтона не играет на руку Тель-Авиву. «Лес рубят – щепки летят. Причем все щепки летят на Израиль. Еврейскому государству от действий Штатов становится только хуже», – акцентировал Ципис.

    Ранее стало известно, что США планируют наложить санкции на батальон Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нецах Иегуда». Это будут первые ограничительные меры, которые Вашингтон введет против израильского подразделения, пишет портал Axios. Решение принято по рекомендации спецкомиссии Госдепа, которая расследовала действия батальона на Западном берегу реки Иордан – территории Палестины, занятой израильской армией. Разбирательство началось в конце 2022 года из-за информации о причастности «Нецах Иегуды» к случаям насилия в отношении мирных палестинцев.

    Одним из тех инцидентов была смерть 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 года. Мужчину задержали солдаты батальона на контрольно-пропускном пункте в деревне на Западном берегу. Он отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники, заткнули рот кляпом и оставили лежать на морозе. Тело Омара Асада нашли спустя несколько часов, он умер в результате остановки сердца. Двух офицеров ЦАХАЛ уволили, одному сделали выговор.

    Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии, действующих на Западном берегу реки Иордан, но они не будут подвергнуты санкциям «благодаря исправлению проблем», сообщил источник Axios. Впрочем, The Times of Israel указывает, что могут начаться проверки и тех, кто действует в секторе Газа. По информации собеседников издания, США планируют расширить ограничения против ЦАХАЛа.

    Власти Израиля оказались застигнуты врасплох решением Вашингтона. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал не вводить санкции, эти намерения он охарактеризовал как «верх абсурда и морального упадка». Министр обороны Йоав Галант на встрече руководства израильской армии велел указать США на «важность поддержки операций ЦАХАЛа», которые, по версии Израиля, идут без нарушений международного права. Галант хочет обсудить данную проблему с Белым домом в частном порядке.

    Отметим, батальон «Нецах Иегуда» сформирован в качестве специального подразделения для ультраортодоксальных солдат. Все его служащие – мужчины. С годами подразделение, дислоцированное на Западном Берегу, стало местом службы для многих молодых радикально настроенных поселенцев правого толка, которых не приняли ни в одно другое боевое подразделение ЦАХАЛ.

    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

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    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    19 апреля 2024, 16:46 • Новости дня
    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана

    Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между руководством России и Ирана были телефонные контакты, после которых российская сторона передала израильтянам, что Иран не хочет эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».

    В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    21 апреля 2024, 06:45 • Новости дня
    В секторе Газа обнаружено массовое захоронение палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинские экстренные службы обнаружили на территории медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе массовое захоронение с 50 телами погибших.

    Операции по поиску и извлечению тел погибших продолжатся в Хан-Юнисе, большая часть города сейчас лежит в руинах после нескольких месяцев израильских бомбардировок и тяжелых боев, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Тем временем, во время израильского рейда на лагерь беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан погибли не менее 14 человек.

    Также сообщается, что Израиль начал вывод войск из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.


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    20 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    @ BIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» для турецкого лидера его встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

    По словам Каца, «Братья-мусульмане» (исламистская организация, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) – это «изнасилования, убийства, осквернение трупов», передает РИА «Новости».

    Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и вопрос доставки в сектор гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли шесть человек.

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    19 апреля 2024, 17:16 • Новости дня
    Маск: США нанесли удар по американским «деньгам» в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощь США Израилю использовали для удара по американским «деньгам» в Иране, считает бизнесмен Илон Маск, об этом он заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля могли нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где базируются истребители F-14 производства США, передает РИА «Новости».

    «Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков», – пояснил свою мысль Маск.

    Напомним, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

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    20 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    В США начали рассмотрение проекта помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей США начала рассматривать перечень законопроектов о выделении дополнительной помощи Киеву, Израилю и Тайваню, а также обсудит ужесточение санкций против России и Ирана.

    Заседание началось в 9.00 по местному времени. Начали с санкций против России Ирана, также обсуждалась конфискация российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств, передает РИА «Новости».

    Также конгрессмены рассмотрят проект о финансировании Украины, который содержит около 130 дополнений. После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю. Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени.


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    21 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал в ближайшие дни усилить военно-политическое давление на ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

    Также он добавил, что Израиль нанесет «болезненные удары», так как это единственный способ продвинуться в вопросе освобождения заложников из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху отметил, что ХАМАС отвергло все предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.

    Ранее израильские ВВС нанесли удары по городам Дейр-эль-Балах и Рафах, расположенным в центральной и южной частях сектора Газа.

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    22 апреля 2024, 00:21 • Новости дня
    «Хезболла» сбила беспилотник ВВС Израиля над Ливаном

    «Хезболла» сбила ракетой израильский беспилотник Hermes 450 над Ливаном

    «Хезболла» сбила беспилотник ВВС Израиля над Ливаном
    @ Elbit Systems/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Над районом Эль-Айшия в Ливане сбит израильский многоцелевой разведывательный беспилотник Hermes 450, сообщило ливанское движение «Хезболла».

    «Хезболла» сообщила, что сбила БПЛА ракетой класса «земля – воздух». После начала военной эскалации на ливано-израильской границе «Хезболла» в третий раз сбивает БПЛА Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    В воскресенье сообщалось, что авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

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    21 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Шольц в разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости не допустить эскалации

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Он добавил, что Шольц во время разговора озвучил решение глав государств и правительств стран ЕС о новых санкциях против Ирана, передает ТАСС.

    В пятницу СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Беспилотники заметили над Исфаханом, после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    20 апреля 2024, 05:30 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали города в центральной и южной части сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли удары по городам Дейр-эль-Балах и Рафах, расположенным в центральной и южной части сектора Газа.

    Информация о пострадавших и жертвах пока не поступала, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался против операции Израиля в Рафахе, заявив, что израильская армия может достичь своих целей в секторе Газа без проведения крупной военной операции в этом городе.

    По его словам, в США не поддерживают планы крупной военной операции в Рафахе, цель может быть достигнута другими способами.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе.

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    22 апреля 2024, 04:58 • Новости дня
    Израиль попытался добиться от США отказа от санкций против ЦАХАЛа

    Axios рассказал о попытках Израиля добиться от США отказа от санкций в отношении подразделения ЦАХАЛа

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти в частном и публичном порядке пытаются уговорить США отказаться от введения санкций против одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщают СМИ.

    Администрация США готовиться запретить всякое военное содействие батальону «Нецах Иегуда» в наказание за жестокости в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, передает РИА «Новости».

    Израиль боится, что «беспрецедентное решение» США усилит вероятность распространения санкций на другие подразделения. Власти Израиля оказались застигнуты врасплох решением США, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    При этом источник заявил, что МИД Израиля и посольство страны в Вашингтоне предупреждали ЦАХАЛ о возможности такого развития событий, но военные и политики игнорировали предупреждения.

    Министр обороны Йоав Галант на встрече руководства израильской армии велел указать Вашингтону на «важность поддержки операций ЦАХАЛа», которые, по версии Израиля, идут без нарушений международного права. Галант хочет обсудить данную проблему с Белым домом в частном порядке. Он уже провел беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и послом США в Израиле Джейкобом Лью.

    Министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц в телефонном разговоре с Блинкеном также призвал не вводить санкции.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    19 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Блинкен высказался против операции Израиля в Рафахе

    Госсекретарь США Блинкен заявил о возможности Израиля достичь целей в Газе без операции в Рафахе

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия может достичь своих целей в секторе Газа без проведения крупной военной операции в городе Рафахе, выразил мнение госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, в США не поддерживают планы крупной военной операции в Рафахе, цель может быть достигнута другими способами, передает ТАСС.

    Ранее правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе.

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    21 апреля 2024, 09:58 • Новости дня
    ВС Израиля нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

    Как говорится в заявлении, авиация нанесла удары по объектам «Хезболла» в Ливане, в том числе по двум военным объектам в районе Хиама и наблюдательному пункту в районе Одайсе, передает ТАСС.

    Военные также сообщили, что «был выявлен террорист, действовавший внутри военного строения «Хезболла» в районе Тайр-Харфа». Ударом авиации строение было уничтожено.

    Ранее «Хезболла» обстреляла израильские военные базы.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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