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Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
Следственный отдел по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика в Богородском городском округе. В результате аварии пострадали 15 человек.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование людей), сообщает ТАСС.
По данным следствия, 20 апреля водитель маршрутного микроавтобуса «Газ» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hino.
15 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Следователи проводят осмотр места происшествия, изучают автотехническую документацию и планируют назначить автотехническую экспертизу.
Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию в Абхазии.
Авария произошла на центральной трассе у поселка Ачадара Сухумского района, туристы не пострадали..
Создавший помеху автобусу и совершивший аварию водитель легкового автомобиля доставлен в реанимацию республиканской больницы.