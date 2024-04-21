Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ

Блогеры не удивились спонсированию бардами Никитиными ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В Telegram-канале «Небожена» появилась информация, что исполнители песен «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети» из «Иронии судьбы...» Сергей и Татьяна Никитины уехали в США к своему сыну после начала СВО, после чего начали участвовать в антироссийских мероприятиях.

По данным канала, Никитины записывали ролики для организации «Настоящая Россия» иноагента писателя Акунина и спонсировали ВСУ.

«Не получается Никитин. Ни унылый, ни веселый, никакой. Получается Юнна Мориц – автор всех песен «Большого секрета…», дай ей бог здоровья. Не, святое дело – что-то любить, что-то не любить. Не святое, но понятное дело – сказать «а он мне никогда не нравился», если он оказался подлецом. Но накрыть ударом по врагу Юнну Петровну, которая в нашем окопе задолго до большинства из нас прописалась, – это надо было суметь»,– пишет корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

По словам журналиста Андрея Медведева, ничего удивительного в том, что барды Никитины спонсируют ВСУ, нет. Он привел в пример «унылые графоманские песни» из «инфернального мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», который «нагонял тоску на любого советского ребенка».

Медведев считает, что следует вчитаться в тексты Никитиных и тогда становится понятно, что они «были больше не барды, а часть тусовки советской творческой интеллигенции, которая жила на прикорме у государства, и «всей душой презирало и ненавидело».

«Россию Никитины никогда не любили. Грин-кард в США получили давно, чуть ли не в середине 1990-х. Жили там больше, чем в России. Потому, в никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к своей стране. Куда-то же это должно было вывести», – пишет блогер.

«И вот что теперь с «Александрой» будем делать в гениальном фильме патриота Владимира Меньшова «Москва слезам не верит?» – спрашивает историк Сергей Григоров.

«Жаль. Пожилые люди, что с них взять. Неприятно, но, кажется, это тот случай, который лично я могу легко пережить – я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим», – написала член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

Ранее уехавшая из России Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия: Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.