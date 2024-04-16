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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Абхазии
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Сухумском районе Абхазии во вторник, сообщили в министерстве внутренних дел страны.
Авария произошла на центральной трассе у поселка Ачадара Сухумского района, туристы не пострадали, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Создавший помеху автобусу и совершивший аварию водитель легкового автомобиля доставлен в реанимацию республиканской больницы.
В министерстве туризма Абхазии пояснили, что экскурсионный автобус вез туристов из Таганрога на отдых в Сухум, они планировали заселиться в отель. Всех их доставят к месту отдыха.
В августе 2023 года девять туристов пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гудаутском районе Абхазии.