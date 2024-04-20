В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Пособницу обезглавившего полковника МВД террориста задержали в Дагестане
Дагестанские силовики задержали 48-летнюю женщину, которая, предположительно, десять лет назад входила в террористическую группировку «Кизилюртовская».
По данным следствия, с 2014 по 2015 год задержанная, которую зовут Липа, снабжала продуктами питания главаря банды «Кизилюртовская» Олега Шаляпина, сообщает Telegram-канал Shot, передает «Газета.Ru».
Шаляпин в июле 2014 года совместно с тремя другими участниками группировки расправился с полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым, обезглавив его в собственном доме. Злоумышленники были уничтожены в ходе контртеррористических операций.
Липе предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, ей грозит до 15 лет тюрьмы.