Пособницу обезглавившего полковника МВД террориста задержали в Дагестане

Tекст: Валерия Городецкая

По данным следствия, с 2014 по 2015 год задержанная, которую зовут Липа, снабжала продуктами питания главаря банды «Кизилюртовская» Олега Шаляпина, сообщает Telegram-канал Shot, передает «Газета.Ru».

Шаляпин в июле 2014 года совместно с тремя другими участниками группировки расправился с полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым, обезглавив его в собственном доме. Злоумышленники были уничтожены в ходе контртеррористических операций.

Липе предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, ей грозит до 15 лет тюрьмы.