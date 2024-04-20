Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
Участники банды из Белгородской области арестованы в Москве
Подозреваемые в вымогательствах участники банды из Белгородской области арестованы в Москве
Басманный районный суд Москвы арестовал троих участников банды по делу об убийствах и вымогательстве в рамках расследования безвестного исчезновения жителя Белгородской области, сообщили в суде.
Жители Белгородской области Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Вислогузов подозреваются в вымогательстве и отправлены под стражу на один месяц и 19 дней, следует из сообщения в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Уточняется, что дело троих подозреваемых расследуется в связи с исчезновением жителя Белгородской области. Следователи объединили в дно производство с ним совершенные с 1997 по 2018 годы дела об убийствах, похищении людей.
Ранее в Калмыкии в отношении предводителя экстремистского движения АУЕ (запрещено в России) завели дело: он сагитировал вступить в группировку около 200 человек, банда собирала деньги со школьников и бизнесменов.