Подозреваемые в вымогательствах участники банды из Белгородской области арестованы в Москве

Tекст: Вера Басилая

Жители Белгородской области Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Вислогузов подозреваются в вымогательстве и отправлены под стражу на один месяц и 19 дней, следует из сообщения в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что дело троих подозреваемых расследуется в связи с исчезновением жителя Белгородской области. Следователи объединили в дно производство с ним совершенные с 1997 по 2018 годы дела об убийствах, похищении людей.

Ранее в Калмыкии в отношении предводителя экстремистского движения АУЕ (запрещено в России) завели дело: он сагитировал вступить в группировку около 200 человек, банда собирала деньги со школьников и бизнесменов.