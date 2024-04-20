Житель Иркутской области застрелил забежавшую на его участок собаку

По данным ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, в одном из поселков. На месте происшествия был обнаружен труп собаки, передает РИА «Новости».



Хозяин домовладения пояснил полицейским, что собака забежала на его участок и задавила около двух десятков кур, а также напугала его внучку.

В соцсетях хозяйка собаки рассказала, что подобрала животное на улице несколько лет назад и с тех пор путешествовала с ним.

За стрельбу в неотведенном месте на хозяина участка составлен административный протокол. У мужчины изъяты две единицы огнестрельного оружия, владельцем которого он является на законных основаниях.



