Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
Житель Иркутской области застрелил забежавшую на его участок собаку
Полиция Иркутской области проводит проверку по факту гибели собаки на территории частного домовладения в Иркутском районе.
По данным ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, в одном из поселков. На месте происшествия был обнаружен труп собаки, передает РИА «Новости».
Хозяин домовладения пояснил полицейским, что собака забежала на его участок и задавила около двух десятков кур, а также напугала его внучку.
В соцсетях хозяйка собаки рассказала, что подобрала животное на улице несколько лет назад и с тех пор путешествовала с ним.
За стрельбу в неотведенном месте на хозяина участка составлен административный протокол. У мужчины изъяты две единицы огнестрельного оружия, владельцем которого он является на законных основаниях.