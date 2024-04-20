В США охотники могли стать первыми жертвами «вируса зомби»

Tекст: Денис Тельманов

Два охотника в США скончались от загадочной болезни, которая, по мнению ученых, может быть связана с хронической изнуряющей болезнью оленей (CWD), известной как «вирус зомби», сообщает Daily Mail.



Отмечается, что оба мужчины из штата Вайоминг умерли в 2022 году после употребления в пищу мяса зараженных оленей. У них проявились симптомы, сходные с болезнью Крейтцфельда-Якоба – недугом, разрушающим мозг.

«Вирус зомби» поражает оленей, лосей и других животных. У них наблюдаются потеря веса, нарушение координации и апатия. Мозг заболевших животных приобретает губчатую консистенцию.

До сих пор не было зафиксировано случаев заражения людей «вирусом зомби». Однако ученые не исключают такой возможности и призывают к осторожности.

CWD распространена в 32 штатах США, а также в Канаде и нескольких других странах.