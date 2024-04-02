Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая

Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды арестован до 22 мая

Tекст: Дарья Григоренко

Судья Наталия Дударь заявила, что суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, передает ТАСС.

Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека», за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

Позже стало известно, что Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции и арестован на 12 суток.