Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».
Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.
«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.
Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».