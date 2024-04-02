В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова

В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»

Tекст: Кристина Цыцура

На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.

«Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».

Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.

Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».

