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В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова
В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»
Школьник Ислам Халилов, проявивший мужество и самоотверженность при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, 27 марта получил награду в Госдуме.
На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.
«Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».
Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.
Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».