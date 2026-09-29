КСИР: Иностранные кампании США сделали американцев уязвимыми по всему миру

Tекст: Мария Иванова

«За последние 70 лет США постоянно нападают на различные страны. Американский народ должен задуматься, получил ли он что-то после этих нападений и убийства беззащитных и невинных людей в других странах, кроме больших долгов», – заявил Мохеби на пресс-конференции «Обращение КСИР к народу США», передает ТАСС.

По его словам, из-за этих действий сами американцы больше не чувствуют себя в безопасности в странах по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США.

В прошлом месяце КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак.