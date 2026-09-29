Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
В КСИР призвали граждан США задуматься об итогах нападений на другие страны
КСИР: Иностранные кампании США сделали американцев уязвимыми по всему миру
Военные иностранные кампании США привели к тому, что американцы не чувствуют себя в безопасности по всему миру, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.
«За последние 70 лет США постоянно нападают на различные страны. Американский народ должен задуматься, получил ли он что-то после этих нападений и убийства беззащитных и невинных людей в других странах, кроме больших долгов», – заявил Мохеби на пресс-конференции «Обращение КСИР к народу США», передает ТАСС.
По его словам, из-за этих действий сами американцы больше не чувствуют себя в безопасности в странах по всему миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США.
В прошлом месяце КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак.