  • Новость часаВозросло число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    2 апреля 2024, 09:09 • Новости дня

    Возросло число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге

    Число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге выросло до шести человек

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали шесть человек, сообщили в оперативных службах.

    Также известно, что в результате атаки были повреждены окна в трех зданиях общежития, передает ТАСС.

    Сообщается, что среди пострадавших двое подростков.


    Напомним, два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Кроме того, украинские дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.


    1 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины

    Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»

    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для прорыва украинской обороны ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) САО 2С42 «Лотос», утверждает польское издание Interia.

    Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, сообщает Interia, передает РИА «Новости».

    Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.

    Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.

    Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.

    Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.

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    1 апреля 2024, 19:32 • Новости дня
    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке

    Кривонос: Залужного могли заставить молчать о причине отставки

    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке
    @ Kaniuka Ruslan/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного могли оказывать давление, чтобы он не раскрыл истинную причину своего увольнения, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    По словам Кривоноса, реальную причину могут знать только сам Залужный и президент Украины Владимир Зеленский, однако ни тот ни другой не расскажет об этом, передает РИА «Новости».

    «Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», – полагает Кривонос.

    В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    1 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории
    Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал публикацию Илона Маска о возможном исходе конфликта на Украине. Сакс назвал контрнаступление ВСУ одним из самых крупных поражений в современной истории и заявил, что США несут ответственность за крах Украины.

    В своем посте Сакс отметил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, передает ТАСС. Он описал действия украинской армии как безрассудную атаку на минные поля под шквальным огнем российской артиллерии.

    Сакс также обвинил Вашингтон в безрассудном руководстве Украиной, которое привело к краху, и заявил, что США не заслуживают доверия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.

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    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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    1 апреля 2024, 12:50 • Новости дня
    МИД: Россия намерена обратиться в суды после направления ноты Киеву
    МИД: Россия намерена обратиться в суды после направления ноты Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия намерена обратиться в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной.

    «Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры», – сказала Захарова в эфире Первого канала.

    Она добавила, что после направления Киеву ноты по антитеррору Россия начала подготовку документов для обращения в суд, передает РИА «Новости».

    Захарова уточнила, что направленные российской стороной Киеву требования по антитеррористическим мерам являются досудебными претензиями, переданными по официальным каналам, передает ТАСС.

    МИД сообщал ранее, что российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.

    Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

    Сенатор Долгов: Предложивший нанести ядерные удары по Газе и Украине конгрессмен США выжил из ума

    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Теперь американским избирателям стоит внимательно изучить слова их конгрессменов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине.

    «Американский конгрессмен, который предложил нанести ядерный удар по сектору Газа и Украине, видимо, выжил из ума. И очень прискорбно, что такие люди занимают официальные посты в США. Да, это внутреннее дело самих Штатов. Однако мне кажется, что политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину. Нахождение таких людей у власти опасно для всего мира», – отметил парламентарий.

    «В последнее время Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Пусть граждане США послушают своего конгрессмена. В отличие от американских представителей наши официальные лица не призывали к использованию подобного вооружения», – резюмировал Долгов.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом. Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее», – цитирует его The Washington Post.

    «То же самое и на Украине», – добавил Уолберг. «Вместо того, чтобы 80% территории Украины использовались в гуманитарных целях, от 80% до 100% ее территории должно использоваться для уничтожения России», – подчеркнул он.

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

    «Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

    В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА «Новости», Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    1 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по мосту в Гуляйполе осложнит логистику ВСУ на Запорожском направлении. Обходные маршруты поставок сохраняются, однако на их прохождение требуется гораздо больше времени. Восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе.

    «Мост в Гуляйполе являлся крайне важным элементом логистики ВСУ на Запорожском направлении. С его помощью противник регулярно осуществлял переброску солдат. Разрушение конструкции существенно ослабит транспортные возможности украинской армии и позволит нашим бойцам активнее продвигаться», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Однако этот мост не являлся единственной артерией снабжения местной группировки ВСУ. До сих пор сохраняется большое число обходных путей. Логистика осуществляется на объездных и по полям. Вместе с тем успешное функционирование армии возможно лишь при условии поддержания ритмичности поставок всего необходимого. Путь через мост в Гуляйполе использовался офисом Зеленского давно. Теперь же ВСУ придется искать более сложные маршруты, из-за чего часть необходимых грузов будут доходить с опозданием», – подчеркивает собеседник.

    «Мост был разрушен при помощи авиаударов. Он получил значительные повреждения. Несколько десятков метров дороги полностью отсутствуют. К тому же у основания конструкции разрушены несущие опоры. Восстановить его в короткие сроки не получится. Необходимы длительные инженерные и строительные работы, на которые у противника нет времени», – акцентирует эксперт. Резюмируя, Рогов усомнился в том, что ВСУ смогут оперативно отремонтировать мост, поскольку объект находится в зоне досягаемости военных ВС РФ.

    Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов. По его словам, конструкция была поражена ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток». Он подчеркнул, что мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций в рядах противника.

    Между тем ВС РФ продолжают активную работу на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Так, российские военные значительно улучшили здесь тактическое положение. В частности, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

    Кроме того, вблизи Приютного ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери украинской армии на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы (М777 и М198 производства США). Также был ликвидирован и склад боеприпасов ВСУ.

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    2 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе предприятий нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что все службы находятся в повышенной готовности, передает ТАСС.

    Накануне российская ПВО уничтожила два беспилотника вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о панике в НАТО из-за российских ракет «Циркон»

    InfoBRICS: Российские ракеты «Циркон» заставили НАТО паниковать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Благодаря масштабному развертыванию ракет «Циркон» у России появилось больше возможностей для ударов по центрам принятия решений ВСУ, это вызвало панику в НАТО и Пентагоне, заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Перед Североатлантическим альянсом и Пентагоном возник вопрос, как обезопасить своих офицеров на Украине, поскольку на реагирование на удар «Цирконами» отводится всего лишь несколько минут, что делает эти ракеты особенно опасными, пишет Боснич, передает РИА «Новости».

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

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    1 апреля 2024, 12:26 • Новости дня
    Эстония: Европейские солдаты не будут воевать в окопах на Украине

    Глава Минобороны Эстонии: Европейские военные не будут воевать в окопах на Украине

    Эстония: Европейские солдаты не будут воевать в окопах на Украине
    @ Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные из стран Европы не будут воевать на Украине в окопах, этот вариант исключен, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    По его словам, украинские военные обучаются в Великобритании, обучение в Эстонии прошли 1,5 тыс. украинцев, еще больше – в Польше, передает ТАСС.

    «Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен», – сказал Певкур в интервью газете Die Presse.

    Министр добавил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину «в основном относятся к сфере обучения».

    Певкур отметил также, что у каждого государства – члена НАТО на Украине присутствует военный атташе или люди, которые постоянно ездят на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД ранее выясняла, кому может быть выгодна отправка французских войск на Украину.

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    2 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче

    МИД: Кровавая инсценировка в Буче была топорно выполнена Киевом

    Tекст: Ольга Никитина

    Кровавая инсценировка якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области была топорно выполнена режимом Владимира Зеленского и его западными кураторами, заявила официальный представитель МИД.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что 3 апреля исполняется два года с постановки, которую поспешили, не проверив, распространять западные политики и СМИ.

    Данная провокация, по словам спикера МИД РФ, носила очевидно заказной и срежиссированный характер. Она напомнила, что пока российские силы сохраняли присутствие в городе вплоть до 30 марта 2022 года, жители свободно передвигались по населенному пункту, пользовались интернетом и связью. Жалоб на действия ВС РФ не поступало, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода российских сил.

    Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования, напомнила Захарова. Она обратила внимание, что ВСУ сопровождали не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, задачей которых было рассказать публике сфабрикованную историю.

    Люди в Буче погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче. Расследование, согласно которому большинство жителей погибли от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, было опубликовано в британской The Guardian 24 апреля 2022 года, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Целью провокации в Буче был срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 28 марта 2022 года. Делалось это по указке из Лондона, подчеркнула Захарова.

    Она напомнила также, что российская сторона неоднократно запрашивала списки погибших в Буче через международные организации, в том числе у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако запросы Москвы остаются без ответа. «Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», – сделала вывод Захарова.

    Она призвала к тщательному расследованию событий в Буче, выявлению имен жертв, времени и причин их гибели, а также изучению следов перемещения тел. Кроме того, Захарова призвала установить лиц, ответственных за это страшное преступление, осуществленное Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как на Востоке подрывают пропаганду Запада о Буче.

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    2 апреля 2024, 01:23 • Новости дня
    Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины

    Патрушев заявил о желании НАТО сохранить «хотя бы часть» Украины как антироссийскую территорию

    Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и НАТО хотят сохранить Украину «или хотя бы ее часть» как подконтрольную антироссийскую территорию для обслуживания интересов альянса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» отметил, что в связи с этим необходимость «демилитаризации Украины остается актуальной». Он назвал НАТО «де-факто стороной украинского конфликта» на Украине.

    Патрушев рассказал, что НАТО стало регулярно проводить учения на Украине с 1995 года, в 2004 году Верховная рада разрешила силам НАТО свободный доступ на Украину, после госпереворота 2014 года началась «усиленная милитаризация». Как заявил Патрушев, есть «неопровержимые доказательства», свидетельствующие о том, что Киев «с подачи США и НАТО» собирался очень «жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами» с русскоязычным населением.

    Напомним, Патрушев заявил, что ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» являются многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

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    2 апреля 2024, 06:22 • Новости дня
    Подоляк объяснил новые должности Залужного и Данилова

    Подоляк назвал назначение Залужного и Данилова послами Украины способом избежать спекуляций

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк отметил, что Залужный и Данилов занимали «большие должности», Киев захотел «убрать эту лишнюю спекулятивность». С государствами, в которые хотят направить Залужного и Данилова, прошли предварительные консультации. Как заявил Подоляк, «юридические процедуры займут определенное время», передает ТАСС.

    Напомним, Данилов станет новым послом в Молдавии, Залужного назначили послом Украины в Британии.

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    «Мы создаем для нужд СВО простые вещи, которых нужно очень много»

    «Самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах». Координатор группы изобретателей Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он и его товарищи разрабатывают, производят и поставляют российским медикам и бойцам множество небольших, но незаменимых на фронте вещей. Подробности

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    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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