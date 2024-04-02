Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.0 комментариев
В Минобороны «голую вечеринку» в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии
Прошедшая в конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» голая вечеринка стала примером антироссийской ментальной агрессии, подобные инструменты агрессии разрабатываются в США и НАТО, заявил журналу «Арсенал Отечества» советник главы Минобороны Андрей Ильницкий.
По его словам, Штаты используют подобные методы в ментальной войне против России, в частности, внедряют в общество атакуемой страны идеологические платформы деградации и безответственности, передает РИА «Новости».
Ильницкий уточнил, что это предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств.
Советник Шойгу подчеркнул, что прошлогодняя вечеринка была направлена на раскол и разложение российского общества и молодежи.
Кроме того, Ильницкий отметил, что в данный момент представители Запада начали формировать ментальный театр военных действий, чтобы перейти от информационного к когнитивно-ментальному доминированию.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
Позднее отметившийся на скандальной «голой» вечеринке Киркоров посетил ДНР с гуманитарной миссией. Другие участники мероприятия отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.
В январе певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.