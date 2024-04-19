Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Глава МЧС проверил дамбу в Кургане
Глава МЧС Куренков проконтролировал работы по укреплению дамбы в Кургане
Работы по укреплению дамбы, которая защищает микрорайоны Вороновка, Восточный и Западный в Курган, проконтролировал глава МЧС России Александр Куренков, сообщила пресс-служба ведомства.
В Telegram-канале UrFO_INFO говорится, что за минувшие сутки было уложено около 8 тыс. мешков с грунтом, а на месте установлены 24 световые башни.
Куренков назвал ситуацию с паводком в регионе напряженной. Он подчеркнул, что работы не прекращаются, ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки. По его словам, сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры.
Губернатор региона Вадим Шумков выразил благодарность МЧС за дополнительные силы, технику и оборудование, а также непосредственно спасателей, которые работают в Кургане, добровольцев. Он рассказал, что уровень воды в Тоболе высокий, уже прошел максимум 1994 года, в ряде районов города вода вышла на 11 метров, потому необходимо вместе бороться за людей и за город.
Ранее жителей Кургана призвали эвакуироваться в связи с риском прорыва дамбы. Накануне сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе достиг 10 метров.