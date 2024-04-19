Глава МЧС проверил дамбу в Кургане

Глава МЧС Куренков проконтролировал работы по укреплению дамбы в Кургане

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале UrFO_INFO говорится, что за минувшие сутки было уложено около 8 тыс. мешков с грунтом, а на месте установлены 24 световые башни.

Куренков назвал ситуацию с паводком в регионе напряженной. Он подчеркнул, что работы не прекращаются, ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки. По его словам, сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры.

Губернатор региона Вадим Шумков выразил благодарность МЧС за дополнительные силы, технику и оборудование, а также непосредственно спасателей, которые работают в Кургане, добровольцев. Он рассказал, что уровень воды в Тоболе высокий, уже прошел максимум 1994 года, в ряде районов города вода вышла на 11 метров, потому необходимо вместе бороться за людей и за город.

Ранее жителей Кургана призвали эвакуироваться в связи с риском прорыва дамбы. Накануне сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе достиг 10 метров.