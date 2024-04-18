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    5 комментариев
    18 апреля 2024, 20:46 • Новости дня

    В Кургане возникла угроза прорыва дамбы

    МЧС призвало жителей Кургана эвакуироваться из-за риска прорыва дамбы

    В Кургане возникла угроза прорыва дамбы
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей Кургана призывают эвакуироваться в связи с риском прорыва дамбы, сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

    Специалисты МЧС проводят обход жителей и информируют их о необходимости эвакуироваться до конца сегодняшнего дня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе достиг 10 метров.

    16 апреля 2024, 06:55 • Новости дня
    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков

    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков, дороги перекрыли для движения автомобилей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате резкого подъема уровня воды более чем на метр в Курганской области затопило 990 домов и приусадебных участков, сообщили в МЧС России.

    «В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 08:00 (06:00 мск) уровень составляет 742 см, плюс 8 см за 6 часов. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды», – приводит ТАСС сообщение МЧС.

    Отмечается, что уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 111 см, вода затопила 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципальных округах.

    Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что уровень воды может подняться до 11 метров. В связи с этим власти призывают эвакуироваться жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.

    Ранее сообщалось, что жителей города Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению. 

    Отмечается, что на реке Ишим идет критический подъем воды. 

    В ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. В деревне Казанке Тюменской области возводят 10-метровое укрепление из 30 тыс. мешков, к работам подключены около 300 добровольцев.

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    17 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области

    Глава МЧС Куренков допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области

    Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации, доложил глава МЧС Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.

    В Тюменской области подтоплены 12 низководных мостов и один участок автодороги, однако ситуация может ухудшиться, сообщил Куренков, передает ТАСС.

    По словам главы МЧС, если объем сброса воды из казахстанских водохранилищ сохранится на текущем уровне, в регионе возможен наихудший сценарий развития обстановки.

    Ранее Куренков назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия.

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    17 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Из-за массовой сдачи билетов в Кургане отменили часть авиарейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд рейсов из Москвы в Курган и обратно отменили из-за сдачи билетов пассажирами, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Отмечается, что отмена рейсов связана с низкой нагрузкой, люди испугались и сдали билеты, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, были отменены рейсы на 16 апреля и 23 апреля ТИ-1091 и ТИ-1092 Москва – Курган – Москва и назначенные на 21 апреля рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва – Курган – Москва.

    Ранее сообщалось, что аэропорт, по прогнозам, попадает в зону возможного подтопления.

    Тем временем уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.

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    15 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Паслер: Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Как написал Паслер в своем Telegram-канале, по состоянию на понедельник от воды освободилось 3763 дома на территории Орска, комиссия по оценке ущерба от паводка обследовала почти 1 тыс. домов, передает ТАСС.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    16 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    В Курганской области возвели порядка 17 км дамб для защиты от паводка

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 17 км защитных сооружений возведено в Курганской области для защиты от паводковых вод, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По данным ведомства, в Кургане наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Тобол, передает ТАСС.

    Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению дамбы, возведено порядка 17 км защитных насыпей. Известно, что в берегоукрепительных работах в день посменно участвуют до 4 тыс. человек.

    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков. Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку неблагоприятного явления.

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    16 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава МЧС назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия
    Глава МЧС назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году весеннее половодье в России стало рекордным по масштабу за последние несколько десятилетий, заявил глава МЧС Александр Куренков.

    «В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», – приводит пресс-служба ведомства слова министра, который находится с рабочим визитом в пострадавшей от паводка Курганской области, передает ТАСС.

    Ранее паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера.

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    16 апреля 2024, 02:26 • Новости дня
    У берегов Японии произошло землетрясение

    Tекст: Денис Тельманов

    У японского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.

    «Эпицентр располагался в 157 км к юго-востоку от города Нисиноомоте (остров Кюсю), где проживают 17,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км», – передает ТАСС сообщение службы.

    Отмечается, что нформация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Ранее сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли у побережья Курил, магнитуда первого составила 4,6, второго – 4,5.

    Эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.

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    17 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    В Курганской области рекомендовали воздержаться от поездок по федеральным трассам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение грузовых автомобилей на федеральных дорогах в Курганской области ограничили из-за ситуации с паводком, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    В частности, ограничение вводится с 17 апреля по федеральной трассе «Иртыш», это связано с эвакуацией людей и обеспечении бесперебойной работы экстренных оперативных служб, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации ЧС в регионе. Ведомство рекомендовало автомобилистам временно воздержаться от поездок.

    Ранее в среду уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава российского государства Владимир Путин обсудит на совещании с правительством ситуацию с паводками.

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    16 апреля 2024, 06:42 • Новости дня
    Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за паводка

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению, сообщили в правительстве региона.

    «Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», – приводит ТАСС сообщение правительства Тюменской области. 

    Отмечается, что ранее глава региона Александр Моор сообщал о значительном ухудшении паводкового прогноза в Тюменской области. По его данным, приход большой воды во время паводка ожидается через два-три дня в первых населенных пунктах области. Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заблаговременно.

    При этом в ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. Так, после ухудшения прогнозов по паводку наращивают уровень дамбы в деревне Казанке Тюменской области. К работам подключены порядка 300 добровольцев. Общая высота дамбы составит 10 метров.

    «За два часа подготовлено 10 тыс. мешков, в планах еще 20 тысяч», – уточнили в правительстве региона.

    Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.

    Из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.

    Кроме того, в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайоне Мостовой, а в СНТ «Академия» – 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.

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    16 апреля 2024, 05:08 • Новости дня
    В Бурятии паводок затопил 420 приусадебных участков

    В Бурятии паводок затопил 420 участков, жителей эвакуировали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.

    В результате из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

    Отмечается, что в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайоне Мостовой. В СНТ «Академия» затопило 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.

    В Иволгинском районе подтоплено более 10 жилых домов, эвакуированы 22 человека, из них шестеро детей. Два человека размещены в пунктах временного размещения.

    «Ситуация находится на контроле правительства республики. Главы районов доложили о принимаемых мерах. Ситуация сложная, но контролируемая», – написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

    Власти Бурятии ввели режим повышенной готовности в Иволгинском и Прибайкальском районах, а также в микрорайоне Мостовой и СНТ «Академия» Улан-Удэ.

    Для борьбы с паводком саперы Восточного военного округа и сотрудники МЧС проводят взрывные работы по освобождению русла реки Селенга от ледяных заторов.

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    16 апреля 2024, 23:22 • Новости дня
    Уровень воды в Тоболе превысил 8 метров

    Уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 81 см и превысил 8 метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 804 см, свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной местными властями.

    Всего за сутки вода поднялась на 81 см, преодолев критическую отметку в 8 метров.

    В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, передает ТАСС.

    Отмечается, что в 25 населенных пунктах отключено электричество, власти призывают жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

    Губернатор Вадим Шумков предупредил об «очень сложной ситуации» и сообщил, что уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров.

    Ранее сообщалось, что в Кетовском округе в 20 км от Кургана уровень воды в Тоболе еще днем превысил 10 метров и продолжает расти.

    Глава региона Вадим Шумков посоветовал местным жителям «не надеяться на авось», забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, документы, вещи и покинуть территории, которые может затопить.

    В самом Кургане затопило почти тысячу домов и участков.


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    16 апреля 2024, 05:59 • Новости дня
    В Томске уровень реки Томь упал ниже опасной отметки

    Уровень воды в реке Томь у Речного вокзала Томска упал ниже опасной отметки

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Речного вокзала Томска уровень воды в Томи за сутки снизился на 18 см, составив 743 см при опасной отметке в 750 см, сообщил региональный главк МЧС.

    В районе Лагерного сада уровень воды также снизился – на 33 см за сутки (до 827 см) при опасной отметке в  890 см. В деревне Козюлино под Томском вода, наоборот, за сутки поднялась на 14 см – до 970 см, подойдя к опасной отметке, передает ТАСС.

    По данным областного ГУ МЧС, в регионе остаются переливы автодорог Казанка – Батурино, Вершинино – Яр, Иштан – Никольское – Красный Яр, а также имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог. В зоне подтопления – 331 приусадебный участок и 36 жилых домов.

    Напомним, что 14 и 15 апреля на Томи в районе Томска проводились ледовзрывные работы. Это позволило приостановить повышение уровня воды, но ситуация остается сложной. В областной администрации сообщали, что при наихудшем сценарии при заторе льда в зону подтопления попадут десять пунктов.

    Из-за ситуации с паводком на реке Томь режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Томского района, несколько деревень и СНТ эвакуировали.

    Ранее сообщалось, что под Томском затопило почти 140 домов в селах и садовых некоммерческих товариществах.

    В режиме затопления оказались 66 приусадебных участков и 33 жилых дома в селе Вершинино, 11 участков и два дома в Батурино, 11 участков и три дома в Черной Речке, а также 30 домов в СНТ «Ягодка», 50 – в СНТ «Солнечное», 20 – в СНТ «Озеро Долгое» в селе Яр и пять участков в СНТ «Медведка».

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    17 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил 9 м

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 см, превысив 9 м, свидетельствуют данные местных властей.

    По информации на 0.00 (22.00 мск), уровень воды вырос до 946 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МЧС Александр Куренков не исключил, что уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд.

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    16 апреля 2024, 16:51 • Новости дня
    Три района Оренбурга попали под угрозу подтопления

    Три района Оренбурга попали под угрозу подтопления из-за роста уровня воды в реке Сакмаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Угроза подтопления есть трех районах Оренбурга – поселке Кушкуль, микрорайоне Подмаячный и 18-м разъезде – из-за роста уровня воды в реке Сакмаре, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.

    Салмин призвал жителей подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации, передает ТАСС.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков в третий раз с начала паводка отправился в Оренбургскую область, где продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС.

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    18 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Участок набережной затопило в центре Кургана

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Кургана частично затоплена набережная реки Тобол, сообщают информационные агентства.

    В районе затопленного участка набережной расположены госучреждения, банк, многоэтажные дома. Сотрудники полиции запретили жителям выходить на набережную.

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 970 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.

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