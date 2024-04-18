В Кургане возникла угроза прорыва дамбы

В районе Лагерного сада уровень воды также снизился – на 33 см за сутки (до 827 см) при опасной отметке в 890 см. В деревне Козюлино под Томском вода, наоборот, за сутки поднялась на 14 см – до 970 см, подойдя к опасной отметке, передает ТАСС.
По данным областного ГУ МЧС, в регионе остаются переливы автодорог Казанка – Батурино, Вершинино – Яр, Иштан – Никольское – Красный Яр, а также имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог. В зоне подтопления – 331 приусадебный участок и 36 жилых домов.
Напомним, что 14 и 15 апреля на Томи в районе Томска проводились ледовзрывные работы. Это позволило приостановить повышение уровня воды, но ситуация остается сложной. В областной администрации сообщали, что при наихудшем сценарии при заторе льда в зону подтопления попадут десять пунктов.
Из-за ситуации с паводком на реке Томь режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Томского района, несколько деревень и СНТ эвакуировали.
Ранее сообщалось, что под Томском затопило почти 140 домов в селах и садовых некоммерческих товариществах.
В режиме затопления оказались 66 приусадебных участков и 33 жилых дома в селе Вершинино, 11 участков и два дома в Батурино, 11 участков и три дома в Черной Речке, а также 30 домов в СНТ «Ягодка», 50 – в СНТ «Солнечное», 20 – в СНТ «Озеро Долгое» в селе Яр и пять участков в СНТ «Медведка».