Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
Главред «Фонтанки»: Обыски у журналистки Клочковой связаны с иноагентом Захаровым
Главред «Фонтанки» Горшков: Обыски у журналистки Клочковой связаны с иноагентом Захаровым
Обыски у работницы «Фонтанки» Ксении Клочковой связаны с уголовным делом в отношении журналиста Андрея Захарова (иноагент), сообщил главред издания Александр Горшков.
Обыски связаны с возбуждением дела против Захарова, ранее петербургского журналиста бывшего работника «Фонтанки», РБК, Би-би-си и других изданий, сказал Горшков «Газете.Ru».
Он отметил, что с Захаровым знакомы десятки журналистов и не только, при этом они живут как в Петербурге, так и в других местах.
Также издание «Фонтанка» само сообщило об обысках у Клочковой. Там пояснили, что обыски проводили сотрудники СК утром 19 апреля. В материале указано, что журналистка проходит по делу в качестве свидетеля.