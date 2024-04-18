Президента Грузии обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи

Президента Грузии Зурабишвили обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Президент старается ввести в заблуждение как можно больше молодежи. Это преступление против государства», – заявил Вольский. По его словам, «президент очень хорошо знает, что этот закон не «русский».

«Абсолютно ничего в нем общего с российским законом - ни по содержанию, ни по пафосу», – сказал первый зампред парламента Грузии.

Он также заявил, что президент «истерично обманывает Запад, распространяя лживую информации» о данном законопроекте, уже принятом в первом чтении.

Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.