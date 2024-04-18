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    18 апреля 2024, 20:04 • Новости дня

    Президента Грузии обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи

    Президента Грузии Зурабишвили обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили сознательно вводит граждан в заблуждение, называя «русским» законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявил первый вице-спикер парламента страны от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Президент старается ввести в заблуждение как можно больше молодежи. Это преступление против государства», – заявил Вольский. По его словам, «президент очень хорошо знает, что этот закон не «русский».

    «Абсолютно ничего в нем общего с российским законом - ни по содержанию, ни по пафосу», – сказал первый зампред парламента Грузии.

    Он также заявил, что президент «истерично обманывает Запад, распространяя лживую информации» о данном законопроекте, уже принятом в первом чтении.

    Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

    15 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

    Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».

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    16 апреля 2024, 20:23 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Призыв начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», которая планирует принять в первом чтении в парламенте закон «О прозрачности иностранного влияния», прозвучал во вторник на акции протеста на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», преследуя ее членов в ресторанах, кафе, повсюду», – заявила на акции сторонница оппозиции Саломе Чарквиани, сообщила телекомпания «Имеди».

    На митинге также заявили, что «водометы и робокопы нас не испугают, у кого есть физическая сила, выдвигаемся ближе к парламенту». Оппозиционеры хотят прорвать кордоны полиции и ворваться в парламент через входы, расположенные на боковых улицах. Протестом руководят оппозиционные политики, в том числе ярые антироссийские радикалы Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Всего на акции находится несколько тысяч человек, которые требуют «отозвать русский закон». Участники акции обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Ранее митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент. Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    15 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих социальных сетях выразила поддержку протестующим против «русского» законопроекта о прозрачности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – написала она.

    Тем временем на акции протеста произошли первые стычки митингующих с полицией.

    В понедельник в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния», радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности. Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

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    17 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Против не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.

    В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».

    Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.

    Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.

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    18 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    В Тбилиси рассказали о призывах «авторитетов» к «катастрофическим» санкциям против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал о призывах «авторитетов» из Вашингтона и Брюсселя, которые могли привести к катастрофическим последствиям для Грузии, в том числе из-за санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Что есть черное, а что – белое, должно решаться аргументами, а не «авторитетами». Определяющим для нас является интерес народа Грузии. Это автоматически означает, что мнение других не является для нас определяющим», – сказал он, комментируя жесткую критику Вашингтона и Брюсселя законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», одобренного накануне в первом чтении.

    «Если бы мы опирались исключительно на «авторитетов», то должны были бы ввести санкции (против России), что обернулось бы для Грузии катастрофой. Такой же катастрофой было бы освобождение (отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила) Саакашвили. Авторитеты подталкивали нас и к другим рискам – открыто или непублично», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    «Мы следовали и продолжим следовать не тому, что говорят авторитеты, а с учетом верности для народа Грузии, после здорового и трезвого обсуждения», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, прозрачность, которой власти Грузии добиваются данным законом, является «главным принципом в Европе».

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    15 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих

    МВД Грузии призвало митингующих соблюдать указания полиции

    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси будет применена сила, предупредило МВД Грузии.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания», заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

    Коментарии (8)
    16 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Грузия решила предпочесть мнение собственного народа указаниям Вашингтона и Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия будет ориентироваться на мнение собственного народа, а не на позиции тех или иных представителей Вашингтона и Брюсселя, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ярые дебаты вокруг законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе».

    «Когда мы спрашиваем, почему не нравится этот законопроект, оппоненты говорят, что он не нравится кому-то за границей, что Вашингтон и Брюссель говорят, что он не нужен, – сказал председатель парламента. – Но для нас главное, что говорит народ Грузии».

    «Когда мы говорим об иностранных акторах, аргументы тоже приводят догматичные», – отметил Шалва Папуашвили.

    «На самом деле же обществу пытаются запретить мыслить, но это не пройдет», – заявил он.

    На Западе резко критикуют этот законопроект, что используют участники акций протеста в Тбилиси, несмотря на уверения властей, что он подразумевает только финансовую отчетность НПО.

    Напомним, накануне в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния». Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

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    17 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили «нарушила все возможные границы», обратившись с жалобами на правительство своей страны к властям другой, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя призыв Зурабишвили к главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону остановить обсуждение в Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», председатель парламента назвал это обращение «беспрецедентным в истории».

    «Вероятно, президент не считает свою страну за государство», – сказал он.

    «Скажите, какое отношение имеет президент Франции к деятельности парламента Грузии?» – задался вопросом Шалва Папуашвили.

    «Решения должны принимать те, кто находятся в парламенте Грузии. Зурабишвили ябедничает против Грузии иностранным лидерам. Это и есть действия против грузинского государства», – сказал он.

    Планируется, что закон в первом чтении будет одобрен на сессии в среду. Его обсуждение проходит на фоне критики Запада и протестов в Тбилиси.

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    17 апреля 2024, 18:14 • Новости дня
    Премьер-министр Грузии перечислил вызовы от непрозрачных НПО

    Премьер-министр Грузии перечислил вызовы от непрозрачных неправительственных организаций

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Партия «Грузинская мечта» не откажется от закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого в среду в первом чтении на фоне протестов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, этот закон нужен «для защиты суверенитета Грузии», а иностранные и местные политики, критикующие его, «предоставляют ноль аргументов».

    Кобахидзе заявил, что непрозрачные в финансовом отношении НПО пытались «дважды устроить революцию в Грузии в 2020 и 2022 годах, пропагандируют ЛГБТ, религиозный экстремизм, срывают стратегические экономические проекты, дискредитируют государственные институты».

    По словам Ираклия Кобахидзе, закон поможет избежать «украинизации Грузии» и ввести страну в Евросоюз, но «достойно, прозрачно и с соблюдением суверенитета».

    Он отметил, что Грузия – «маленькое, но независимое и гордое государство» и «никому не даст права раздавать указания без аргументов». Премьер-министр сказал, что закон полностью отвечает европейским стандартам, а также интересам Грузии. По его словам, закон требует только прозрачности финансирования НПО.

    Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    15 апреля 2024, 22:10 • Новости дня
    В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны

    Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси перерос в столкновения с полицией, четверо задержаны

    В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    У здания парламента в грузинской столице начались столкновения между полицией и протестующими против законопроекта об иностранных агентах, вызвавшего волну недовольства в обществе.

    Акция протеста переросла в стычки после того, как полиция не позволила демонстрантам совершить обход здания парламента, передает с места событий корреспондент ТАСС.

    Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил факт задержания четырех участников акции.

    При этом детали задержания и статьи, по которым будут проходить задержанные, пока не разглашаются.

    Ранее МВД Грузии предупредило, что в случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих будет применена сила.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

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    16 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Спецназ применил слезоточивый газ против митингующих в Тбилиси

    Грузинский спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга в Тбилиси против закона об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» у служебного входа в парламент в Тбилиси, был применен слезоточивый газ.

    Среди митингующих находятся лидеры оппозиции, был замечен депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Сообщается о задержаниях протестующих, передает ТАСС.

    Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митингующих, полицейским пришлось оттеснять протестующих к другой улице, прилегающей к парламенту.

    Ранее грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Газета ВЗГЛЯД  выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    16 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о переносе голосования по законопроекту об иноагентах.

    Решено продолжить политические дебаты по законопроекту в среду, после чего провести голосование, сообщил Папуашвили, передает ТАСС.

    Напомним, в Грузии проходят акции протеста против скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    17 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Медведев призвал последовать примеру США в области борьбы с иноагентами

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нашей стране нужно последовать примеру США и установить уголовную ответственность для иностранных агентов, а число лиц, признанных иноагентами, по его мнению, следует постепенно увеличить до тысяч, как в Штатах.

    «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» – призвал Медведев в своем Telegram-канале.

    Об этом он заявил в контексте дискуссии вокруг закона об иноагентах в Грузии, где начались уличные стычки и «веселый мордобой» в парламенте. «За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», – выразил уверенность зампред Совбеза России.

    Медведев отметил, что в Евросоюзе тем временем собираются принять собственную версию закона об иноагентах, причем даже более жесткую, чем в США, где он был введен еще в 1938 году. Деятельность широкого круга юридических и физических лиц на основании этого закона в США серьезно ограничивается, а предусмотренные наказания – штрафы, тюрьма, депортация, ограничения «нежелательных» персон и организаций в правах – применяются мгновенно, подчеркнул зампред Совбеза России.

    Тем не менее это считается «нормальным», поскольку это американский закон, указал Медведев. «Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!» – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.

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    17 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Президент Грузии заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила, что в случае принятия парламентом страны законопроекта об иноагентах она наложит на него вето.

    По ее словам, будет наложено вето на закон об иноагентах, как это было сделано в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 23:08 • Новости дня
    Полиция задержала 11 человек в ходе разгона митинга в Тбилиси

    Полиция задержала 11 человек в ходе разогона митинга против закона об иноагентах в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акции протеста против закона об иностранных агентах было задержано 11 человек, сообщает МВД Грузии.

    «Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста», – говорится в заявлении МВД, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что один сотрудник правоохранительных органов пострадал во время акции и был переведен в столичную клинику.

    В МВД Грузии призвали участников акции протеста прекратить нападать на полицейских, воздержаться от насильственных действий и повиноваться указаниям правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

    Грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

    Газета ВЗГЛЯД  выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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