Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.3 комментария
Президента Грузии обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи
Президента Грузии Зурабишвили обвинили в «преступном поведении» по отношению к молодежи
Грузинский президент Саломе Зурабишвили сознательно вводит граждан в заблуждение, называя «русским» законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявил первый вице-спикер парламента страны от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Президент старается ввести в заблуждение как можно больше молодежи. Это преступление против государства», – заявил Вольский. По его словам, «президент очень хорошо знает, что этот закон не «русский».
«Абсолютно ничего в нем общего с российским законом - ни по содержанию, ни по пафосу», – сказал первый зампред парламента Грузии.
Он также заявил, что президент «истерично обманывает Запад, распространяя лживую информации» о данном законопроекте, уже принятом в первом чтении.
Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.