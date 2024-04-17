Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
Главы Минздрава и Минстроя доложили Путину о работе в пострадавших от паводка регионах
Главы Минздрава и Минстроя доложили Путину о работе подведомственных органов в пострадавших от паводка регионах
Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании президента с правительством рассказали, какая помощь оказывается жителям пострадавших от паводков регионах России.
«Самую напряженную работу Минздрав ведет в Оренбургской области. Все медицинские мероприятия были организованы в установленные сроки. Эвакуирован 21 объект в 11 медорганизациях. Сейчас организована работа по восстановлению водоснабжения организаций для хирургической деятельности. В регионе работает 41 прививочная бригада. Дополнительно направлены специалисты в Орск», – говорится в Telegram-канале правительства.
Мурашко отметил, что работа ведется в штатном режиме, в том числе в пунктах временного размещения. В Курганской области Минздрав готов организовать работу дополнительных бригад скорой помощи. Медицинские службы готовы оперативно оказать помощь гражданам, в том числе провести вакцинацию. Регионы снабжены всеми необходимыми медикаментами. Специалисты готовы защитить дорогостоящее медоборудование от воды.
В свою очередь Файзуллин по поручению президента посетил Оренбург, Орск, Курган, Тюмень и Томск для оценки оперативной обстановки. Министр в своем докладе указал, что в Орске уровень воды снижается. Основная задача – это восстановление жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. В 20 населенных пунктах Оренбургской области ведутся работы по возобновлению функционирования 135 объектов ЖКХ.
Возобновлена подача газа в более чем 13 тыс. ранее отключенных домовладений и коммунально-бытовых предприятий. Созданы 35 комиссий по оценке ущерба, осуществляется обследование жилья и объектов инфраструктуры.
В Курганской области принимаются меры по эвакуации жителей, расчистке русла рек от мусора, а также ведется укрепление дамбы. В Тюменской области организована совместная работа с регионом, местными властями по всем территориям, где есть риск подтопления.
В Томской области подтоплено 18 жилых домов, 115 дачных участков и шесть участков автодорог. Файзуллин работает на месте происшествия, ситуация находится под контролем.
По итогам работы комиссий по оценке ущерба жилью будут сформированы перечни утраченных и поврежденных жилых домов, на основании этих перечней гражданам будут представлены компенсации.