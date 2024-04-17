Премьер-министр Грузии перечислил вызовы от непрозрачных НПО

Премьер-министр Грузии перечислил вызовы от непрозрачных неправительственных организаций

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, этот закон нужен «для защиты суверенитета Грузии», а иностранные и местные политики, критикующие его, «предоставляют ноль аргументов».

Кобахидзе заявил, что непрозрачные в финансовом отношении НПО пытались «дважды устроить революцию в Грузии в 2020 и 2022 годах, пропагандируют ЛГБТ, религиозный экстремизм, срывают стратегические экономические проекты, дискредитируют государственные институты».

По словам Ираклия Кобахидзе, закон поможет избежать «украинизации Грузии» и ввести страну в Евросоюз, но «достойно, прозрачно и с соблюдением суверенитета».

Он отметил, что Грузия – «маленькое, но независимое и гордое государство» и «никому не даст права раздавать указания без аргументов». Премьер-министр сказал, что закон полностью отвечает европейским стандартам, а также интересам Грузии. По его словам, закон требует только прозрачности финансирования НПО.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.