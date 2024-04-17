Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»

Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».

Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.

Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.

Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.

В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.

«Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.

Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.