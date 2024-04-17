Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили «нарушила все возможные границы», обратившись с жалобами на правительство своей страны к властям другой, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя призыв Зурабишвили к главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону остановить обсуждение в Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», председатель парламента назвал это обращение «беспрецедентным в истории».
«Вероятно, президент не считает свою страну за государство», – сказал он.
«Скажите, какое отношение имеет президент Франции к деятельности парламента Грузии?» – задался вопросом Шалва Папуашвили.
«Решения должны принимать те, кто находятся в парламенте Грузии. Зурабишвили ябедничает против Грузии иностранным лидерам. Это и есть действия против грузинского государства», – сказал он.
Планируется, что закон в первом чтении будет одобрен на сессии в среду. Его обсуждение проходит на фоне критики Запада и протестов в Тбилиси.