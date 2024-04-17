Рогов: ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России продвинулись на несколько сотен метров по сильно заминированному ВСУ участку в районе Урожайного, передает ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного, Угледара и Старомайорского (ДНР).