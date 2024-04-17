Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.2 комментария
ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ
Рогов: ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ
ВС России продвинулись на несколько сот метров на Времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР, несмотря на сильное минирование местности ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВС России продвинулись на несколько сотен метров по сильно заминированному ВСУ участку в районе Урожайного, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного, Угледара и Старомайорского (ДНР).