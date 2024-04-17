Кононенко объяснил интерес американцев к Дурову

Tекст: Татьяна Косолапова

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы предприниматель заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб, а также рассказал о давлении со стороны Apple и Google.



«Дурова, конечно, сложно назвать русским, он скорее человек мира. Не думаю, что интерес к нему у американцев из-за национальности. Он же как Марк Цукерберг, такого плана человек, про него просто интересно узнать. Но для меня странно, почему все наши едут именно к Карлсону. Мне он пока не показался каким-то гениальным интервьюером», – говорит Кононенко. Он подчеркивает, что не был впечатлен интервью с российским лидером Владимиром Путиным, однако отмечает, что Карлсон в своей нише «работает профессионально».

Собеседник рассказывает, что более 37 лет назад на экраны обеих стран вышел, возможно, самый скандальный телеформат того времени – телемост между СССР и США, который вели Владимир Познер и Фил Донахью. До этого момента американцы по факту ничего не знали о нашей стране и людях, которые в ней живут. Тогда интерес был взаимный и гигантский. Однако, по словам собеседника, к власти США пришли демократы, которые стали «все это обрубать». Как результат, интерес людей с другого континента к нашей стране и ее населению угас.

«Сейчас, я так понимаю, люди в Америке, если не считать истеблишмент, они тоже понимают, что они ничего не знают про Россию и русских, понимают, что они давно сюда не ездили, и вообще в их глазах русские ведут какие-то странные военные действия. Поэтому они хотят нас просто понять», – заключил журналист.

Ранее Дуров сообщил в своих социальных сетях, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он подчеркнул, что беседа уже совсем скоро выйдет и будет в видеоформате, что для него «большая редкость».

Напомним, в феврале этого года Карлсон взял резонансное интервью у российского президента Владимира Путина. По мнению ряда экспертов, данная беседа стала событием всемирного масштаба.