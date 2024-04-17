Дуров пожаловался Карлсону на Цукерберга, Apple и Google

Павел Дуров: Цукерберг пытался скопировать мои идеи, а Apple и Google оказывают давление на Telegram

Tекст: Денис Тельманов

По словам Дурова, он встречался с Цукербергом более десяти лет назад, когда еще управлял российской соцсетью «ВКонтакте». Во время встречи Дуров рассказал о нововведениях в своей соцсети, но приукрасил детали.

«В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», – поделился Дуров, передает ТАСС.

Он также отметил, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства стран, а корпорации Apple и Google.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», – сказал Дуров.

По его словам, компании «очень ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из магазинов» для скачивания приложения на устройство.

Ранее сообщалось, что Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram во время его визита в США.

Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.