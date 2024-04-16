Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Арестован фиктивно зарегистрировавший у себя братьев Исломовых россиянин
Под стражу заключен подозреваемый в фиктивной регистрации у себя фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» братьев Аминчона и Диловара Исломовых.
Дело по статье о фиктивной регистрации заведено в отношении гражданина Ашурова, его арестовали до 11 июня, сообщили в Московском райсуде Твери, передает РИА «Новости».
Ашурова задержали, обвинение уже предъявлено, он признал вину. Согласно материалам дела, в жилище Ашурова были фиктивно зарегистрированы братья Исломовы. У самого Ашурова есть паспорт гражданина Таджикистана и загранпаспорт гражданина России. В Таджикистане у него есть близкие родственники.
Защитник возражал против ареста Ашурова.
Напомним, суд отклонял жалобы на арест обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Аминчона Исломова и Диловара Исломова. Защита Исроила Исломова сообщала, что тот якобы не знал о подготовке нападения на «Крокус».