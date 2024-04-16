Арестован фиктивно зарегистрировавший у себя братьев Исломовых россиянин

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело по статье о фиктивной регистрации заведено в отношении гражданина Ашурова, его арестовали до 11 июня, сообщили в Московском райсуде Твери, передает РИА «Новости».

Ашурова задержали, обвинение уже предъявлено, он признал вину. Согласно материалам дела, в жилище Ашурова были фиктивно зарегистрированы братья Исломовы. У самого Ашурова есть паспорт гражданина Таджикистана и загранпаспорт гражданина России. В Таджикистане у него есть близкие родственники.

Защитник возражал против ареста Ашурова.

Напомним, суд отклонял жалобы на арест обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Аминчона Исломова и Диловара Исломова. Защита Исроила Исломова сообщала, что тот якобы не знал о подготовке нападения на «Крокус».