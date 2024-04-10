  • Новость часаВ подмосковном Чехове ввели план «Сирена» из-за возможного пособника террористов
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    10 апреля 2024, 19:02 • Новости дня

    Мосгорсуд признал законным арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Диловара Исломова, обвиняемого в пособничестве террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», следует из решения суда.

    Судья отклонила жалобу защиты и постановила оставить Исломова под стражей до 22 мая 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест.

    Напомним, Исломов обжаловал арест по делу о теракте в Подмосковье.

    9 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе

    Концертный директор Лавров рассказал, что Пугачева попросила за один концерт в Германии 50 тыс. евро

    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева запросила 50 тыс. евро за один концерт в Германии, гастроли по Европе запланированы на осень, сообщил концертный директор Сергей Лавров.

    Лавров рассказал News.ru, что Пугачева поедет в тур по Европе не ради денег, потому что запрошенный гонорар слишком скромный для певицы ее масштаба, она просто хочет «доказать всем в России», что способна еще гастролировать и выступать, передает Ura.ru.

    Продюсер сомневается, что Пугачева сможет реализовать задуманное, потому что она «едва ходит». Кроме того, ей необходимы музыканты, которые от нее ушли, почти половина доходов от гастролей в Европе уходит на налоги, особенно НДС, который значительно выше, чем в России, необходимо оплатить аренду, услуги организаторов, техническое оснащение.

    Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.».

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    9 апреля 2024, 22:48 • Новости дня
    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке

    Эксперт Анпилогов: Соглашение стран Европы по Северному морю – результат слома международной архитектуры безопасности

    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    @ Haekon Mosvold Larsen/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разрушение международной архитектуры безопасности, формирование новых правил игры и недоверие к крупным странам, включая США, заставили Северную Европу рассчитывать только на себя в обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания подписали соглашение о защите подводной инфраструктуры от иностранных диверсий.

    «Охарактеризовать подписание этого соглашения можно фразой: «На воре и шапка горит». Некоторые страны Запада, причастные к терактам на «Северных потоках», поняли, что в эту игру можно играть вдвоем. Запад ощутил себя сильно уязвимым перед действительными угрозами, которые раньше воспринимались как невозможные в силу институциональных договоренностей. Одной из них был, например, отказ от диверсий на критической трансграничной инфраструктуре», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее все базировалось на общем понимании того, что в глобальном мире такие действия действительно невозможны. Но взрывы на «Северных потоках» показали, что запущено переформатирование мировых правил, где уже никто не защищен. И нынешнее соглашение – ответная реакция от условно небольших стран, которые не могут по отдельности обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры», – детализировал он.

    Но не меньшей причиной для таких действий, по его словам, был шпионский скандал, о котором стало известно весной 2021 года. Тогда газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали Агентству национальной безопасности США следить за Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками.

    В частности, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом США следили также за датским МИД, Минфином и за одной компанией из сферы ВПК.

    «Получается, одна страна НАТО помогала другой стране НАТО шпионить за третьей страной НАТО. Какое тут может быть доверие между союзниками? Однако нынешнее соглашение вызвано даже не тем, что Северная Европа больше не верит именно США – она просто вообще никому не верит и старается сохранить трансграничное единство без каких-либо третьих лиц, пусть даже и союзников по НАТО», – пояснил спикер.

    «К тому же НАТО как организация – совершенно неповоротливая и бюрократизированная. Гонка за глобальными целями привела альянс к локальной недееспособности. А так все шесть стран-подписантов будут активнее и чаще патрулировать необходимые участки акватории Северного моря, причем делать это сугубо своими вооруженными силами и спецслужбами. Также они будут вырабатывать дополнительные меры доверия в рамках этого соглашения», – подчеркнул собеседник.

    «Ведь Европе никто не гарантирует отсутствие у США желания нарастить продажу СПГ в ЕС путем подрыва норвежских газопроводов, которые сейчас питают Германию. К тому же Европа выступает для США этакой «консервой», которую раскупорили и трусят, обеспечивая отток инженерных, научных кадров, частично и промышленности. Все это не добавляет оптимизма Европе», – заметил аналитик.

    Напомним, шесть стран, имеющих выход к Северному морю, подписали во вторник соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, пишет Politico.

    Соглашение, подписанное Бельгией, Нидерландами, Германией, Норвегией, Великобританией и Данией, направлено на «укрепление сотрудничества» для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

    «Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте», – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергии и возобновляемым источникам энергии, сообщает Reuters.

    В то же время министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится «центром критически важной инфраструктуры», где соединяются европейские силовые кабели, газовые трубы и телекоммуникационные линии. «Возникла растущая трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней вырос риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебных субъектов», – заявили в министерстве.

    По данным ведомства, в рамках соглашения страны проведут обзор текущих мер защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, в том числе – в оперативном режиме. Соглашение «дополняет работу НАТО».

    Министр юстиции и Северного моря Бельгии Поль Ван Тигчелт заявил, что новое соглашение будет гарантировать, что «шельфовая и подводная инфраструктура будут иметь одинаковый уровень безопасности, а не варьироваться от страны к стране», сообщает De Standaard.

    Напомним, в феврале 2023 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новыми проблемами в области обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

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    10 апреля 2024, 09:26 • Новости дня
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    @ Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона обратятся за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости автономии.

    При этом Гуцул выразила надежду на здравый смысл властей Молдавии, передает РИА «Новости».

    Ранее Гуцул заявляла, что Гагаузия отделится от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. При этом она подчеркнула, что регион хочет остаться в составе Молдовы, но будет «принимать меры» в случае объединения страны с Румынией.

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    9 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Умер заслуженный артист России, дрессировщик Андрей Клыков

    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ circus.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 58-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер сериала «Улицы разбитых фонарей», известный дрессировщик Андрей Клыков.

    Он был руководителем номера «А-ля Русс», за время своей профессиональной деятельности Клыков был удостоен множества наград, включая почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России» и медали «За веру и добро», говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.

    Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. «Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», – отметили в цирке. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

    Андрей Клыков был одним из самых известных дрессировщиков в России. Он начал свою карьеру в 1980 году, а уже в 1990 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов цирка. Клыков работал с тиграми, львами, медведями и другими животными.

    В 2023 году Андрей Клыков стал участником проекта «Цирк на Первом», где выступал с тиграми.

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    10 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»

    Роскосмос: Сбой системы контроля пуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска «Ангары-А5»

    Названа причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

    По словам Борисова, «скорее всего, это программная ошибка», которая будет найдена в течение дня. Он подчеркнул, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», передает ТАСС.

    Глава Роскосмоса также отметил, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний, который сейчас проходит КРК «Амур».

    «Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного», – пояснил Борисов.

    Следующая попытка пуска «Ангары-А5» назначена на 11 апреля.

    Напомним, пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля, был вновь отменен.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

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    9 апреля 2024, 21:02 • Новости дня
    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае

    Тренер Слуцкий с футбольной командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае по победам

    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит бывший тренер российской сборной Леонид Слуцкий, победил в пятом матче подряд, продемонстрировав лучший старт в своей истории в чемпионате Китая.

    Команда победила в матче пятого тура «Ухань Фри Таунс» с разгромным счетом 4:1 во вторник, передает РИА «Новости».

    У шанхайской команды мячи в ворота соперника забили Андре Луис (25 минута), Се Пэнфэй (44), Гао Тяньи (63) и Жуан Тейшейра (67). В составе «Ухань Фри Таунс» гол забил Цзян Чжипэн (54).

    «Шанхай Шэньхуа» одержал победу в пяти турах с начала турнира, набрав 15 очков. Он возглавил турнирную таблицу. Слуцкий руководит клубом с 1 января.

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    10 апреля 2024, 00:30 • Новости дня
    ВСУ использовали химоружие в ДНР

    ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

    ВСУ использовали химоружие в ДНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Клещеевки вооруженные силы Украины использовали химическое оружие, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».

    «Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.

    Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».

    Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.

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    9 апреля 2024, 20:24 • Новости дня
    Умер дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов

    Умер летчик-космонавт Владимир Аксенов

    Умер дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов
    @ Коротаев Артем/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На 90-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов.

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил глубокие соболезнования родным и близким космонавта. Он назвал Аксенова целеустремленным, требовательным, исполнительным и справедливым человеком, всегда готовым прийти на помощь людям, сообщает ТАСС.

    Борисов подчеркнул, что Аксенов пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам. Он обладал неутомимой энергией, нестандартным мышлением, мужеством, силой воли, инициативностью и высочайшей ответственностью, которые позволили ему осуществить первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2».

    С 15 по 23 сентября 1976 года Аксенов провел свой первый полет в космос на корабле «Союз-22», а с 5 по 9 июня 1980 года осуществил первый испытательный полет нового на тот момент космического корабля «Союз Т-2». Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6».

    Ранее Валерий Поляков, который установил рекорд по длительности полета в космос, умер на 81-м году жизни.

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    9 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Белый дом отверг обвинения в финансировании терактов в России чиновниками США

    Белый дом прокомментировал дело о финансировании терактов в России чиновниками США

    Белый дом отверг обвинения в финансировании терактов в России чиновниками США
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти отреагировали на уголовное дело о финансировании терроризма в России, возбужденное против западных чиновников, в том числе через связанную с сыном президента США Джо Байдена Хантера украинскую фирму Burisma Holdings.

    В Белом доме назвали «нонсенсом» это уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что СК возбудил дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО, и разбиралась, о каких суммах и терактах может идти речь и как данная информация отразится на предвыборной гонке в Америке.

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    9 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

    Подполье сообщило о поражении средств ПВО Украины в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещенные под Одессой средства противовоздушной обороны Украины, предположительно, поражены в результате ракетного удара, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, прилет был в районе поселка Авангард, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предположительно, поражен военный аэродром в Одессе, над ним поднимаются клубы черного дыма, добавил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод.

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