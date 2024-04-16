Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

Tекст: Александра Юдина

Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.