Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
Удар российских военных по полигону в Чугуеве около Харькова мог способствовать ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского.
Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».
Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.
В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.